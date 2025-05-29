США розірвали контракт на розробку вакцини проти пташиного грипу: деталі

США скасували контракт з Moderna на $590 млн, пов’язаний з розробкою вакцини проти пташиного грипу.

Попередні домовленості

Адміністрація президента США Дональда Трампа нещодавно оголосила про скасування на $590 мл з біотехнологічною компанією Moderna.

Це рішення стало черговим кроком у боротьбі з вакцинацією, ініційованим міністром охорони здоров’я Робертом Ф. Кеннеді-молодшим.

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Угода, підписана 17 січня, тобто за три дні до вступу Трампа на посаду, передбачала розробку мРНК-вакцини проти штаму грипу H5N1, який поширюється серед птахів і великої рогатої худоби.

На думку експертів, цей вірус є дуже небезпечним навіть для людей.

Перші результати клінічного випробування, в якому брали участь 300 осіб, підтвердили безпеку та імунну відповідь нової вакцини.

– Хоча припинення фінансування додає невизначеності, ми задоволені стійкою імунною відповіддю та профілем безпеки, що спостерігали в цьому проміжному аналізі дослідження вакцини проти пташиного грипу, – зазначив генеральний директор Moderna Стефан Бансель.

У чому небезпека вірусу

Попри те, що остаточно не було встановлено, що вірус H5N1 він передається від людини до людини, кількість випадків пташиного грипу, що циркулює територією США, викликає занепокоєння.

Адже разом із іншими штатами він здатний мутувати в більш заразну форму та спровокувати епідемію.

Минулого року через спалах пташиного грипу у Сполучених Штатах захворіло 67 людей, а на початку січня 2025 року зафіксували смертельний випадок, помер літній чоловік у Луїзіані.

Джерело : MedicalXpress

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