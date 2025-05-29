У США більше не рекомендуватимуть щеплення проти Covid-19 дітям і вагітним

Міністр охорони здоров’я США Роберт Ф. Кеннеді-молодший перевернув роки стандартного протоколу, оголосивши, що вакцина проти Covid-19 буде вилучена з графіка імунізації здорових дітей.

– Вакцина проти Covid-19 більше не буде рекомендована здоровим дітям і здоровим вагітним жінкам, що покладе кінець політиці епохи пандемії, спрямованій на захист всіх американців від коронавірусу, – йдеться в повідомленні.

Позиція міністра

Роберт Ф. Кеннеді-молодший заявив, що Центри з контролю і профілактики захворювань відмовляться від багаторічних інструкцій, згідно з якими вакцину слід пропонувати дітям у віці від 6 місяців і старше.

Він також відкликав додаткову рекомендацію щодо імунізації вагітних жінок, покликану захистити матерів і немовлят, які можуть піддаватися більш високому ризику важкого захворювання.

Зараз дивляться

– Я радий оголосити, що з сьогоднішнього дня вакцина проти Covid-19 для здорових дітей і здорових вагітних жінок вилучена з рекомендованого CDC графіка імунізації, – сказав Кеннеді.

Думка експертів

Деякі експерти в галузі громадського здоров’я негайно засудили це рішення, вказавши, що ризик важкого захворювання і госпіталізації серед немовлят можна порівняти з ризиком серед дорослих у віці 65 років і старше.

Інші різко засудили рішення припинити рекомендувати щеплення вагітним жінкам, які піддаються високому ризику важкого захворювання і ускладнень від Covid-19.

Деніз Джеймісон, яка входить до комітету з імунізації Американського коледжу акушерів і гінекологів і є консультантом CDC з вакцин, зазначила, що вагітні жінки піддаються більш високому ризику госпіталізації, в тому числі до відділення інтенсивної терапії, і смерті.

За даними CDC, зараження Covid-19 під час вагітності також пов’язане з низкою несприятливих наслідків вагітності, зокрема прееклампсією, передчасними пологами і мертвонародженням, особливо серед жінок з важким перебігом захворювання.

– Оскільки Covid-19 все ще циркулює, вагітні жінки та їхні діти, які народилися занадто маленькими, щоб їх можна було вакцинувати, будуть піддаватися ризику зараження і серйозних ускладнень, – сказав Джеймісон.

Медик додала, що вона розчарована тим, що вагітним жінкам, які бажають захистити себе, більше не буде надана така можливість.

За даними CDC, з минулої осені оновлену вакцину проти Covid-19 отримали близько 13% дітей і трохи більше 14% вагітних жінок.

Джерело : NYT

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