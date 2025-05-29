”Закон про право на смерть”: парламент Франції проголосував за легалізацію евтаназії

Парламент Франції проголосував за законопроект про легалізацію евтаназії, що дозволить особам, які доглядають за хворими, допомагати пацієнтам закінчувати життя в умовах, які, за словами активістів, як і раніше залишаються одними з найсуворіших в Європі.

– Законопроект прийнятий у першому читанні 305 голосами проти 199. Також одноголосно підтримано менш суперечливий закон, що встановлює право на паліативну допомогу в спеціалізованих установах для людей наприкінці життя, – йдеться в повідомленні.

Обидва голосування є початком тривалого парламентського процесу, в ході якого законопроекти повинні бути передані до Сенату (Верхньої палати), а потім назад до нижньої палати (Національної асамблеї) для другого читання, а це означає, що вони навряд чи стануть законами до наступного року.

Умови для евтаназії

Законопроект дозволить медикам вирішувати, чи має пацієнт право отримати доступ до смертельної речовини, якщо він висловив таке бажання.

Зараз дивляться

Пацієнти повинні відповідати ряду суворих умов: вони повинні бути старше 18 років, мати французьке громадянство або посвідку на проживання і страждати серйозним і невиліковним, небезпечним для життя, прогресуючим або смертельним захворюванням, яке є незворотним.

Захворювання повинно викликати постійні, нестерпні фізичні або психологічні страждання, які неможливо усунути за допомогою медичного лікування, а пацієнт повинен бути здатний вільно і усвідомлено висловлювати своє бажання покінчити життя самогубством.

Як в інших країнах

Опитування громадської думки показують, що більшість французів підтримують асистоване самогубство, але Франція була повільнішою за багатьох європейських сусідів у його легалізації.

Активна евтаназія, коли особа, яка здійснює догляд, викликає смерть на прохання пацієнта, і асистоване самогубство, коли лікарі надають пацієнту можливість самостійно покінчити з собою, легалізовані в Нідерландах і Бельгії з 2002 року.

У 2009 році Люксембург також декриміналізував активну евтаназію і допомогу при смерті. Активна евтаназія в Швейцарії заборонена законом, але допомога при смерті була дозволена з 1940-х років.

Австрія легалізувала евтаназію і медичну допомогу при смерті в 2022 році, а Іспанія прийняла закон в 2021 році, що дозволяє евтаназію і медичну допомогу при смерті для людей з серйозними і невиліковними захворюваннями.

Португалія декриміналізувала евтаназію в 2023 році, але цей захід ще не набрав чинності, оскільки деякі статті були відхилені Конституційним судом.

У Великій Британії депутати парламенту під час першого голосування в листопаді минулого року схвалили легалізацію асистованої смерті в Англії та Уельсі для дорослих з невиліковними захворюваннями, очікувана тривалість життя яких становить менше шести місяців і які можуть самостійно прийняти речовину, що викликає їх смерть.

Джерело : The Guardian

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