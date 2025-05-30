У Львові новонародженій зробили унікальну операцію за допомогою робота Da Vinci

Фахівці дитячої лікарні Святого Миколая Першого медоб’єднання Львова вперше в Україні провели життєво важливу операцію Касаї новонародженій дівчинці. Львівські хірурги сформували немовляті жовчовивідні шляхи за допомогою робота Da Vinci.

Про це співробітники ПМО розповіли на своїй сторінці в Facebook.

Історія хвороби

– Без цього втручання Оксанка з Івано-Франківської області могла не дожити і до року, – йдеться в повідомленні.

Через кілька днів після народження дівчинки батьки помітили у неї пожовтіння тіла і склер очей. Тоді і звернулися за медичною допомогою. Діагноз, встановлений лікарями, вибив батькам землю з-під ніг.

Зараз дивляться

Діагноз

У Оксанки виявили атрезію жовчовивідних шляхів – коли через анатомічний дефект жовч з печінки не виводиться і спочатку патологія призводить до загибелі органу, а потім – і самої дитини.

Врятувати немовля могла тільки термінова операція, яку розробив японський хірург Моріо Касаї, яка виконується до тримісячного віку.

Операція

За порятунком батьки Оксанки поїхали до Львова, в дитячу лікарню Святого Миколая. Адже тут працює єдиний в західних областях України Центр холестатичних захворювань.

6 травня Оксану прооперували за допомогою роботизованої системи Da Vinci Si. Саме так операцію Касаї виконують в Японії, США та Південній Кореї. Львівські дитячі хірурги сформували у новонародженої новий канал для відтоку жовчі. І завдяки своїй роботі зробили це без крововтрати.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.