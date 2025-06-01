Нова потрійна терапія уповільнює розвиток раку грудей на пізніх стадіях — дослідження

Міжнародна команда вчених в ході дослідження показала, що нова потрійна терапія агресивного раку молочної залози на пізніх стадіях уповільнює прогресування захворювання, відстрочує необхідність подальшої хіміотерапії і допомагає пацієнтам жити довше.

Результати дослідження

Комбіноване лікування складається з двох цільових препаратів: інаволісибу і палбоциклібу, а також гормональної терапії фулвестранту. Воно поліпшило загальну виживаність в середньому на сім місяців у порівнянні з пацієнтами в контрольній групі, яким давали палбоцикліб і фулвестрант.

Експеримент також затримав прогресування захворювання в середньому на 17,2 місяця в порівнянні з 7,3 місяцями в контрольній групі, а пацієнти, які приймали інаволісіб, змогли відстрочити подальше лікування хіміотерапією майже на два роки довше, ніж пацієнти в контрольній групі.

Зараз дивляться

Результати дослідження були представлені на щорічних зборах Американського товариства клінічної онкології (Asco) в Чикаго і опубліковані в журналі New England Journal of Medicine.

У міжнародному дослідженні взяли участь 325 пацієнтів з 28 країн, включаючи США, Велику Британію, Австралію, Сінгапур, Бразилію, Францію і Німеччину.

Потенціал потрійної терапії

За словами експертів, результати продемонстрували потенціал потрійної терапії для лікування раку молочної залози HR+, HER2- з мутацією PIK3CA — поширеної форми захворювання.

Близько 70% пацієнтів мають рак грудей HR+, HER2-. Мутації PIK3CA виявляються в 35-40% випадків раку грудей HR+ і пов’язані з ростом пухлини, прогресуванням захворювання і резистентністю до лікування.

Результати також показали істотне скорочення росту раку у 62,7% пацієнтів у групі потрійної терапії в порівнянні з 28% у контрольній групі.

В ході дослідження більше половини пацієнтів мали захворювання, яке вже поширилося на три або більше органів.

Джерело : The Guardian

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