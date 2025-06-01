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Трамп заявив, що йому не шкода Байдена через його онкологічний діагноз

Трамп про онкологію Байдена: "Не жалійте його, він був злим"
Фото: Getty Images

Дональд Трамп заявив, що не шкодує Джо Байдена, у якого діагностували агресивну форму раку простати. Трамп назвав Байдена злим чоловіком, який заподіяв біль багатьом.

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп заявив, що йому «не шкода» свого попередника Джо Байдена після повідомлень про його онкологічне захворювання.

Заява Трампа

Як пише видання, таку заяву Дональд Трамп зробив у п’ятницю, 31 травня, в Овальному кабінеті.

Зараз дивляться

За словами глави Білого дому, Байден проявив себе “не як розумна людина, а в деякій мірі зла людина”.

– Якщо вам шкода його – не дуже шкодуйте його, тому що він злий. Як він поводився зі своїм політичним опонентом і всіма людьми, яким він нашкодив – він, Байден, заподіяв біль багатьом людям, тому мені дійсно не шкода його, – сказав Трамп.

Нагадаємо, 46-му президенту США Джо Байдену діагностували агресивну форму раку передміхурової залози. Незважаючи на агресивність захворювання, рак чутливий до гормональної терапії і дає можливість ефективного лікування.

Доцент кафедри урології в Університеті Флориди Джейсон П. Джозеф пояснив, що означає агресивна форма раку простати у президента США Джо Байдена.

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Трамп і Байден

Джерело: Forbes

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