Знову відчув руку: у Львові військовому провели ювелірну пересадку нерва

Ортопеди-травматологи Національного реабілітаційного центру UNBROKEN у Львові провели складну реконструктивну операцію: військовослужбовцю пересадили нерв, щоб він знову міг відчути свою руку.

Командир відділення Третьої штурмової Анатолій Завицький дістав важке поранення руки і повністю втратив її функцію. Уламок перебив не тільки кістку, але і променевий нерв, – йдеться в повідомленні.

Історія поранення

39-річний Анатолій родом з Львівської області. Вперше приєднався до ЗСУ ще на самому початку цієї війни – в 2014-му. Поранення отримав в жовтні минулого року в Луганській області.

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– Ми були на позиції. Нас почали атакувати дрони. Один із них скинув боєприпас прямо в нашу точку. З чотирьох людей поранило тільки мене. Уламки вирвали шматок лівої руки. Біль був нестерпний, але свідомість я не втратив, – розповідає воїн.

Уберегти руку

Важкопораненого бійця евакуювали до шпиталю. Місцеві медики стабілізували стан штурмовика і вберегли його кінцівку від ампутації. Далі евакуаційним поїздом Анатолія доставили до Львова, в центр UNBROKEN.

За словами медиків, ситуація була складна, адже уламок повністю перервав променевий нерв, відповідальний за функцію кисті. Рука не рухалася і не піднімалася.

– Щоб відновити кінцівку, ми вирішили провести складне мікрохірургічне втручання з реконструкції променевого нерва. Наша команда вже виконала п’ять таких операцій і результати прекрасні, – каже ортопед-травматолог Володимир Романішин.

Операція

Під час втручання хірурги виявили місце, де уламок перебив кістку разом з променевим нервом. Для компенсації цього дефекту в якості трансплантата ортопеди-травматологи використовували нерв з гомілки пацієнта. Це втручання, що потребує від хірургів ювелірної точності. Адже сам нерв фіксують ниткою, яка тонша за людську волосину.

Незважаючи на складність, операція пройшла добре. Вже через кілька днів після втручання Анатолій почав відчувати затерпання в кисті. А це означає, що пересадка виконана вдало.

Реабілітація після реконструкції променевого нерва є однією з найтриваліших. Тож захисника чекають місяці занять з фізичними та ерготерапевтами. А кінцевий результат операції можна буде оцінити тільки через пів року.

Джерело: Львівська міськрада

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