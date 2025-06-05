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Марина Мелехова, редактор розділу Медицина
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Промила ніс і померла від інфекції мозку: у США зафіксували рідкісний летальний випадок

дослідники генетики
Фото: Depositphotos

У штаті Техас (США) 71-річна жінка померла від надзвичайно рідкісної, але смертельної інфекції головного мозку.

Амеба, що пожирає мозок

За даними Центру з контролю та профілактики захворювань США, первинний амебний менінгоенцефаліт спричинила інфекція Naegleria fowleri, відома як амеба, що пожирає мозок.

Пацієнтка не купалася у прісних водоймах, де зазвичай живе мікроорганізм. Жінка кілька днів поспіль промивала ніс некип’яченою водою з бака автофургона.

Зараз дивляться

Через вісім днів після появи симптомів — головного болю, лихоманки, судом — вона померла.

Попри те, що у зразках води амебу не виявили, результати лабораторного аналізу показали підвищений рівень небезпеки через утворення біоплівок — середовища, сприятливого для виживання патогенів.

Мікроскопічна одноклітинна амеба потрапляє в організм через ніс, а згодом інфікує нейрони.

У теплі мікроб набує найбільш агресивної форми — трофозоїту, який активно поглинає клітини мозку.

Хвороба виникає вкрай рідко, але має надзвичайно високий рівень смертності: з 164 випадків, зареєстрованих у США з 1962 до 2023 рік, вижили лише четверо пацієнтів.

Тому фахівці рекомендують для промивання носа використовувати лише стерильну, дистильовану або попередньо кип’ячену воду.

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Джерело: Science Alert

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