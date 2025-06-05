Промила ніс і померла від інфекції мозку: у США зафіксували рідкісний летальний випадок
У штаті Техас (США) 71-річна жінка померла від надзвичайно рідкісної, але смертельної інфекції головного мозку.
Амеба, що пожирає мозок
За даними Центру з контролю та профілактики захворювань США, первинний амебний менінгоенцефаліт спричинила інфекція Naegleria fowleri, відома як амеба, що пожирає мозок.
Пацієнтка не купалася у прісних водоймах, де зазвичай живе мікроорганізм. Жінка кілька днів поспіль промивала ніс некип’яченою водою з бака автофургона.
Через вісім днів після появи симптомів — головного болю, лихоманки, судом — вона померла.
Попри те, що у зразках води амебу не виявили, результати лабораторного аналізу показали підвищений рівень небезпеки через утворення біоплівок — середовища, сприятливого для виживання патогенів.
Мікроскопічна одноклітинна амеба потрапляє в організм через ніс, а згодом інфікує нейрони.
У теплі мікроб набує найбільш агресивної форми — трофозоїту, який активно поглинає клітини мозку.
Хвороба виникає вкрай рідко, але має надзвичайно високий рівень смертності: з 164 випадків, зареєстрованих у США з 1962 до 2023 рік, вижили лише четверо пацієнтів.
Тому фахівці рекомендують для промивання носа використовувати лише стерильну, дистильовану або попередньо кип’ячену воду.
Джерело: Science Alert