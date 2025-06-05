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Марина Мелехова, редактор розділу Медицина
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Учені пояснили причини найбільших спалахів дифтерії у Європі

мігранти
Фото: Getty Images

Із 2022 року Західна Європа зіткнулася з найбільшим спалахом дифтерії за останні 70 років, який переважно уражає мігрантів і бездомних.

Про це йдеться у новому дослідженні, опублікованому в журналі New England Journal of Medicine.

Тиха загроза: чому дифтерія продовжує циркулювати в Західній Європі

За даними дослідників, з 2022 року у Європі зареєстровано щонайменше 536 випадків дифтерії, з них 123 – у 2023 році (Австрія, Франція, Німеччина, Нідерланди, Велика Британія, Швейцарія) та кілька 2025-го – у Німеччині.

Зараз дивляться

Основним джерелом зараження вчені вважають не країни походження мігрантів (як-от Афганістан і Сирія), а умови перебування під час подорожей до Європи або в центрах прийому біженців.

Згідно з аналізом зразків пацієнтів із 10 країн, 98% хворих – молоді чоловіки, більшість із яких нещодавно мігрували з Афганістану та Сирії.

Європейські науковці вказують на генетичну схожість штамів, виявлених у різних країнах, що свідчить про спільне джерело зараження.

– Це дослідження показує, як важливо мати щеплення проти дифтерії, це ключ до запобігання таким епідеміям у майбутньому, – зазначила Ізабель Парен дю Шатле.

Дослідники закликають посилити міжнародну співпрацю для розширення доступу до вакцин і антибіотиків.

Нагадаємо, що дифтерія – це небезпечна бактеріальна інфекція, у невакцинованих осіб вона може зумовити серйозні наслідки, а у 30% випадків навіть призвести до смерті.

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щеплення, дифтерія, вакцинація

Джерело: MedicalXpress

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