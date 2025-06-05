Уряд удосконалив механізм евакуації поранених військових: деталі

Кабінет Міністрів України затвердив постанову, яка удосконалює механізм прицільної медичної евакуації військовослужбовців, що зазнали поранень, травм або захворювань через збройну агресію РФ.

Без зайвих зупинок

Завдяки вдосконаленому механізму військових транспортуватимуть одразу до медичних закладів, які мають необхідні ресурси та профільних фахівців для надання високоспеціалізованої допомоги.

Раніше такий підхід використовували лише окремі підрозділи, тепер його поширено на всю систему.

Зараз дивляться

Прицільна евакуація буде застосовуватися у разі важких черепно-мозкових травм, поранень внутрішніх органів, переломів, опіків, уражень судин та інших критичних станів, коли зволікання або багатоетапне транспортування може коштувати життя або призвести до інвалідності.

Пацієнтів направлятимуть у надкластерні й кластерні лікарні спроможної мережі, державні медзаклади з договорами з НСЗУ та, за згодою, — приватні медичні установи.

Усі лікарні проходитимуть моніторинг на наявність вільних ліжок, що дозволить уникнути перевантаження та забезпечити оптимальний маршрут евакуації.

Процес координуватиме науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України.

Заклад визначатиме лікарні, організовуватиме логістику та взаємодію з обласними центрами екстреної допомоги.

Рішення про прицільну евакуацію ухвалюється ще на догоспітальному етапі — військові медики оцінюють стан пораненого та, разом із координатором медпідрозділу, визначають доцільність негайного транспортування.

Цей крок формує єдину, координовану і рятівну систему, яка забезпечує перехід від місця поранення до спеціалізованої допомоги — максимально швидко та ефективно.

Фото: МОЗ

Джерело : МОЗ

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