В Умані масовий спалах гострої кишкової інфекції: стали відомі подробиці

Станом на 5 червня до Уманської центральної міської лікарні госпіталізовано семеро осіб з ознаками гострої кишкової інфекції. Наразі всі вони отримують необхідну медичну допомогу.

Про це на своєму сайті повідомили співробітники Черкаського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

– Усі хворі – діти від 4 до 7 років, учні та вихованці Уманської початкової школи №1, – йдеться в повідомленні.

Проводиться епідрозслідування

Фахівці Центру організували проведення епідрозслідування, щоб з’ясувати причини виникнення спалаху. В осередку групового захворювання проведено заключну дезінфекцію, здійснюються інші необхідні санітарно-протиепідемічні заходи.

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Про результати буде повідомлено додатково.

Як не захворіти на ОКІ

Гострі кишкові інфекції (ГКІ) – одні з найбільш поширених інфекційних захворювань, які активізуються в теплу пору року і можуть призвести до серйозних ускладнень, особливо у дітей.

В якості заходів профілактики інфекції в Центрі радять:

завжди мити руки перед вживанням і приготуванням їжі, після перебування в місцях масового скупчення людей, після відвідування туалету;

не торкатися обличчя немитими руками;

ретельно мити чистою водою овочі та фрукти перед вживанням;

не вживати продукти, що зберігалися з порушенням умов зберігання;

не нехтувати термічною обробкою продуктів з м’яса і риби тощо;

вживати воду гарантованої якості.

При перших ознаках захворювання слід негайно звертатися до лікаря.

Джерело: Черкаський ОЦКПХ

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