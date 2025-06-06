В Умані масовий спалах гострої кишкової інфекції: стали відомі подробиці
Станом на 5 червня до Уманської центральної міської лікарні госпіталізовано семеро осіб з ознаками гострої кишкової інфекції. Наразі всі вони отримують необхідну медичну допомогу.
Про це на своєму сайті повідомили співробітники Черкаського обласного центру контролю та профілактики хвороб.
– Усі хворі – діти від 4 до 7 років, учні та вихованці Уманської початкової школи №1, – йдеться в повідомленні.
Проводиться епідрозслідування
Фахівці Центру організували проведення епідрозслідування, щоб з’ясувати причини виникнення спалаху. В осередку групового захворювання проведено заключну дезінфекцію, здійснюються інші необхідні санітарно-протиепідемічні заходи.
Про результати буде повідомлено додатково.
Як не захворіти на ОКІ
Гострі кишкові інфекції (ГКІ) – одні з найбільш поширених інфекційних захворювань, які активізуються в теплу пору року і можуть призвести до серйозних ускладнень, особливо у дітей.
В якості заходів профілактики інфекції в Центрі радять:
- завжди мити руки перед вживанням і приготуванням їжі, після перебування в місцях масового скупчення людей, після відвідування туалету;
- не торкатися обличчя немитими руками;
- ретельно мити чистою водою овочі та фрукти перед вживанням;
- не вживати продукти, що зберігалися з порушенням умов зберігання;
- не нехтувати термічною обробкою продуктів з м’яса і риби тощо;
- вживати воду гарантованої якості.
При перших ознаках захворювання слід негайно звертатися до лікаря.
Джерело: Черкаський ОЦКПХ