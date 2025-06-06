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Вікторія Яснопольська, журналістка розділу Медицина
3 хв.

В Умані масовий спалах гострої кишкової інфекції: стали відомі подробиці

спалах ГКІ в Умані
Фото: Pexels

Станом на 5 червня до Уманської центральної міської лікарні госпіталізовано семеро осіб з ознаками гострої кишкової інфекції. Наразі всі вони отримують необхідну медичну допомогу.

Про це на своєму сайті повідомили співробітники Черкаського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

– Усі хворі – діти від 4 до 7 років, учні та вихованці Уманської початкової школи №1, – йдеться в повідомленні.

Проводиться епідрозслідування

Фахівці Центру організували проведення епідрозслідування, щоб з’ясувати причини виникнення спалаху. В осередку групового захворювання проведено заключну дезінфекцію, здійснюються інші необхідні санітарно-протиепідемічні заходи.

Зараз дивляться

Про результати буде повідомлено додатково.

Як не захворіти на ОКІ

Гострі кишкові інфекції (ГКІ) – одні з найбільш поширених інфекційних захворювань, які активізуються в теплу пору року і можуть призвести до серйозних ускладнень, особливо у дітей.

В якості заходів профілактики інфекції в Центрі радять:

  • завжди мити руки перед вживанням і приготуванням їжі, після перебування в місцях масового скупчення людей, після відвідування туалету;
  • не торкатися обличчя немитими руками;
  • ретельно мити чистою водою овочі та фрукти перед вживанням;
  • не вживати продукти, що зберігалися з порушенням умов зберігання;
  • не нехтувати термічною обробкою продуктів з м’яса і риби тощо;
  • вживати воду гарантованої якості.

При перших ознаках захворювання слід негайно звертатися до лікаря.

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лікарня

Джерело: Черкаський ОЦКПХ

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