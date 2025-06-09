Чому люди переїдають: результати нового генетичного дослідження
Учені США з’ясували, чому деякі люди не можуть контролювати апетит, тому переїдають. Виявляється, “винний” ген Gpr45, від якого залежить харчова поведінка.
Ожиріння і генетика
Традиційно вважалося, що надмірна вага є наслідком неправильного харчування та недостатньої фізичної активності.
Однак нові дані свідчать про те, що генетичні фактори відіграють не менш важливу роль у формуванні харчової поведінки.
Дослідження показало, що ген Gpr45 впливає на первинні вії — крихітні структури на нейронах гіпоталамуса, які відповідають за контроль апетиту.
Цей ген активує білок Gαs, який, у свою чергу, запускає роботу рецептора MC4R — ключового регулятора відчуття ситості.
Виявлення цього механізму дозволяє краще зрозуміти, як саме генетичні фактори можуть впливати на наш апетит і харчові звички.
Науковці вважають, що подальше дослідження гена Gpr45 може призвести до розробки нових стратегій лікування ожиріння.
Наприклад, створення лікарських засобів, які б модулювали активність цього гена, може допомогти контролювати апетит і знижувати ризик надмірної ваги.
Це відкриття також підкреслює важливість індивідуального підходу до лікування ожиріння пацієнтів.
Крім того, результати цього дослідження поширюються на інші галузі медицини, як-от ендокринологія та неврологія.
Таким чином, виявлення гена Gpr45 може стати важливим кроком у розумінні складних механізмів, що регулюють апетит і харчову поведінку.
Для мільйонів людей у всьому світі ожиріння є серйозною проблемою, оскільки це пов’язано з численними захворюваннями, зокрема розвитком цукрового діабету, серцево-судинних хвороб та деяких видів раку.
Джерело: Science Adviser