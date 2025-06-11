Поширені психічні розлади мають схожі гени – дослідження
Нещодавнє дослідження, опубліковане в журналі Cell, показало, що вісім різних психічних розладів мають спільні гени.
Від аутизму до шизофренії
Раніше вважалося, що кожен розлад, як-от аутизм, шизофренія, СДУГ (синдром дефіциту уваги та гіперактивності) та навіть депресія, мають свою причину.
Але команда дослідників знайшла 109 спільних генів, які “ламаються” по-різному, але впливають одразу на кілька психічних станів.
Науковці проаналізували тисячі “помилок” у спільних генах і помістили їх у клітини, які потім перетворюються на нейрони нашого мозку.
Саме так вони дізналися, що 683 генетичні варіанти активно впливають на різні частини мозку і взаємодіють з багатьма іншими білками.
– Білки, які виробляються цими генами, наче густо сплетені між собою. І якщо в одному з них є збій, він може поширитися по всій мережі, впливаючи на різні мозкові функції, – пояснюють науковці.
Це відкриття дає величезну надію для людей, що страждають на психічні розлади.
— Якщо ми зможемо зрозуміти генетичну основу плейотропії, це дасть змогу розробити нові методи лікування, спрямовані на спільні генетичні фактори, — зазначає професор Вон.
Розробка єдиної терапії для кількох станів може кардинально змінити підхід до психічного здоров’я та допомогти мільйонам людей.