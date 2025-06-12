Прихований ризик: вчені виявили зв’язок між натрієм і хворобами серця

Прихований ризик
Коли ми говоримо про натрій, ми, по суті, говоримо про сіль (точніше, про хлорид натрію, з якої вона складається).
Більшість із нас споживає забагато солі щодня, часто навіть не знаючи про це. Вона ховається не лише у чипсах, а й у хлібі, ковбасах, сирах, соусах та багатьох готових стравах.
Що робити? Вчені пропонують зменшити споживання солі та збільшити кількість води.
Це найпростіший і найдоступніший спосіб допомогти своєму організму впоратися з натрієм. Вода допоможе ниркам працювати ефективніше та виводити надлишок солі.
Крім того, спробуйте додавати менше солі під час готування, а також звертайте увагу на кількість солі в готових продуктах (дивіться на етикетки).
– Простий аналіз крові може показати, чи потрібні вам такі зміни, – наголошують дослідники.