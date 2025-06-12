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Марина Мелехова, редактор розділу Медицина
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Прихований ризик: вчені виявили зв’язок між натрієм і хворобами серця

діагностика Альцгеймера за аналізом крові
Фото: Pexels

Ізраїльські вчені виявили зв’язок між “нормальним” рівнем натрію та розвитком гіпертонії та серцевої недостатності.

Результати дослідження були опубліковані в Європейському журналі профілактичної кардіології.

Сіль, вода і аналіз крові

Вважається, що рівень натрію 135–146 ммоль/л є нормальним. Однак дослідження, проведене науковцями університету Бар-Ілан за участі понад 400 тис. дорослих, які сдавали кров, спростовують традиційну думку.

Зараз дивляться

Проаналізувавши дані, вчені встановили, що навіть якщо рівень натрію перебуває на верхній межі норми (140–142 ммоль/л), це може підвищити ризик гіпертонії, а показник вище 143 ммоль/л здатний спровокувати не тільки гіпертонію, а й серцеву недостатність.

Прихований ризик

Коли ми говоримо про натрій, ми, по суті, говоримо про сіль (точніше, про хлорид натрію, з якої вона складається).

Більшість із нас споживає забагато солі щодня, часто навіть не знаючи про це. Вона ховається не лише у чипсах, а й у хлібі, ковбасах, сирах, соусах та багатьох готових стравах.

Що робити? Вчені пропонують зменшити споживання солі та збільшити кількість води.

Це найпростіший і найдоступніший спосіб допомогти своєму організму впоратися з натрієм. Вода допоможе ниркам працювати ефективніше та виводити надлишок солі.

Крім того, спробуйте додавати менше солі під час готування, а також звертайте увагу на кількість солі в готових продуктах (дивіться на етикетки).

– Простий аналіз крові може показати, чи потрібні вам такі зміни, – наголошують дослідники.

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Джерело: SciTechDaily

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