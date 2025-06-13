Проти інсульту: учені розробили пігулку для зниження “поганого” холестерину

Новий препарат знижує рівень “поганого” холестерину (ЛПНЩ) на 32,6% і ліпопротеїну — на 33,5%.

Результати дослідження науковців університету Монаша, опубліковані у журналі New England Journal of Medicine, можуть змінити підхід до профілактики серцевих нападів та інсультів.

Дослідження BROADWAY

Обіцетрапіб має шанс стати першим препаратом, який одночасно бореться з двома незалежними факторами ризику інсультів та серцевих нападів — “поганим” холестерином (ЛПНЩ) і ліпопротеїном, причому останній наразі практично не піддається лікуванню.

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Дослідження, у якому взяли участь понад 2 500 пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями або спадковою гіперхолестеринемією, показало ефективність нового препарату.

Приймаючи лише одну таблетку на день упродовж 12 тижнів учасникам вдалося знизити рівень “поганого” холестерину (ЛПНЩ) на 32,6% і ліпопротеїну — на 33,5%.

— Це справжній прорив, який дає надію мільйонам людей, що не можуть лікуватися наявними лікарськими засобами, — зазначив керівник дослідження професор Стівен Ніколс.

Представляючи результати третьої фази клінічних випробувань на Конгресі Європейського товариства атеросклерозу в Глазго (Велика Британія), він повідомив, що після завершення масштабнішого дослідження PREVAIL для лікування пацієнтів препарат стане доступний вже наступного року.

Джерело: SciTechDaily

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