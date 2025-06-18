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У США народився хлопчик від жінки, яку медики визнали мертвою

операція пологи США
Фото: Pixabay

У США народився хлопчик від жінки, якій діагностували смерть мозку.

Незвичайна вагітність

У Джорджії, США, народилася дитина від Адріани Сміт — жінки, яку підтримували на апаратах штучної вентиляції легень після встановлення смерті мозку.

Хлопчик на ім’я Ченс з’явився на світ у п’ятницю шляхом екстреного кесаревого розтину.

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Дитина народилася передчасно, важила близько 822 г і нині перебуває у відділенні інтенсивної терапії новонароджених.

Незважаючи на важкий стан, лікарі і родичі очікують, що хлопчик виживе.

– Він бореться. Ми молимося за нього щодня,  – каже бабуся немовляти.

За її словами, вагітна звернулась до лікарів через сильний головний біль. Згодом вона знепритомніла, а подальші обстеження показали численні тромби в мозку, тож жінку визнали мертвою.

Але за законами штату Джорджія, переривання вагітності після шести тижнів заборонено.

Саме тому медики вирішили зберегти дитину, підключивши її матір до апарата штучного дихання.

Сенатор Ед Сетцлер підтримав дії лікарів, зазначивши, що вони підкреслюють цінність людського життя.

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Джерело: NBC News

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