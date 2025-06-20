Дві ін’єкції на рік замість 365 пігулок: у США схвалили новий препарат проти ВІЛ

У США офіційно схвалено революційний препарат для доконтактної профілактики ВІЛ-інфекції.

Новий препарат проти ВІЛ-інфекції: що відомо

Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) схвалило ленакапавір — новий ін’єкційний препарат для профілактики ВІЛ від компанії Gilead Sciences.

За здатність запобігати інфекціям його називають диво-препаратом.

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Ефективність нового лікарського засобу захищає на 99,9%, причому на відміну від таблеток, які треба приймати щодня, він захищає від інфікування протягом шести місяців, тож достатньо тільки дві дози на рік.

Гендиректор Gilead заявив, що це може покласти край епідемії ВІЛ раз і назавжди.

Новий препарат планують призначати підліткам і дорослим з масою тіла від 35 кг.

Вартість курсу становитиме приблизно $28 тис. Однак виробник вже працює над випуском більш доступних аналогів.

Джерело: Semafor

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