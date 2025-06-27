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Майже фантастика: вчені оживили штучну печінку стовбуровими клітинами

дослідники генетики
Фото: Depositphotos

Американські та японські вчені вперше виростили в лабораторних умовах тканину печінки з власними кровоносними судинами.

Це відкриття може допомогти людям, які страждають від гемофілії, хвороб печінки або потребують пересадки органів.

Результати дослідження опубліковані в журналі Nature Biomedical Engineering.

Зараз дивляться

Науковий експеримент

Вони взяли стовбурові клітини, з яких може вирости будь-який орган, і створили з них органоїд печінки — мініверсію справжньої печінки.

Найважливіше — тканина сама створила кровоносні судини, які справді працюють, як у живому організмі.

Вони живлять, допомагають їй функціонувати та виділяти речовини, що запобігають кровотечі.

Як це допоможе людям

— Наше дослідження є важливим кроком у розумінні того, як клітини взаємодіють під час розвитку печінки. Ми змогли створити функціональні синусоїдальні судини, що відкриває нові можливості для вивчення різних біологічних процесів і захворювань, а також для лікування проблем зі згортанням крові та інших станів, — зазначають науковці.

Передусім це пацієнти з гемофілією, хворобою, при якій організм не виробляє фактор VIII — білок, необхідний для зупинки крові.

Нові органоїди виробляють цей фактор, і коли його ввели мишам з гемофілією, ті перестали втрачати кров.

Крім того, ця технологія може допомогти людям з печінковою недостатністю, адже штучна тканина з часом допоможе відновлювати пошкоджений орган.

Якщо такі тканини вдасться вирощувати у великих кількостях, їх можна буде використовувати для лікування тисяч пацієнтів по всьому світу.

Технологію вже планують адаптувати для створення судин у інших органах — нирках, легенях, серці.

Тобто ми наближаємось до рівня медицини, коли пошкоджений орган можна буде не тільки лікувати — а й повністю відновити.

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Джерело: ЕurekАlert

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