Розміром з насіння чіа: австралійські вчені виростили мінісерце у лабораторії

Австралійські біоінженери створили тривимірні тканини серця, які імітують структуру та функції серцевого м’яза дорослої людини.

Результати дослідження опубліковані в журналі Nature Cardiovascular Research.

Під мікроскопом: як органоїди допомагають вченим

Для створення цих мініатюрних сердець наукоців взяли стовбурові клітини людини.

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Проблема полягала в тому, що після перетворення на клітини серця вони залишались незрілими, схожими на ембріональні.

У новому експерименті команда активувала два ключові біологічні шляхи, які імітують вплив фізичних навантажень, щоб прискорити дозрівання тканин до дорослого стану.

Серцеві тканини дали змогу змоделювати важкі генетичні захворювання, зокрема десмоплакінову кардіоміопатію.

Завдяки цьому дослідники виявили ключові зміни, які відбуваються під час фіброзу та інших вад.

Вчені сподіваються, що їхня робота допопоже встановити усі етапи розвитку серцевих патологій у дітей і дорослих, а також розробити ефективні методи лікування.

— Попри те, що органоїди мають розмір з насіння чіа, вони відкривають нові горизонти для тестування ліків та вивчення хвороб, — зазначає професор Джеймс Хадсон.

Джерело : MedicalXpress

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