Чому жінки після 50 менше гніваються – дослідження

Нове дослідження показало, як змінюється емоційний стан жінок під час менопаузи.

Як менопауза впливає на емоції

Раніше більшість досліджень, пов’язаних з гнівом, зосереджувалась на серцево-судинних проблемах: артеріальному тиску, ішемічній хворобі серця, а також зв’язку гніву з депресією.

Але наразі науковців цікавило, як репродуктивні функції та хронологічний вік впливають на емоційний стан, зокрема рівень агресивності.

Зараз дивляться

Виявилося, що з віком негативні емоції вщухають і майже зникають. Це пояснює, чому від гормональних спалахів більше страждають молоді, у середньому віці контролювати стан набагато простіше.

— Психічне здоров’я під час менопаузи часто недооцінюють, хоча воно суттєво впливає на якість життя жінки — вдома, на роботі, в суспільстві. Якщо жінки знатимуть, чого очікувати, і матимуть інструменти для емоційного саморегулювання — це зробить їхнє життя значно кращим, — каже Моніка Крістмас.

Дослідники радять проводити більше досліджень у цій галузі та створювати програми емоційної підтримки та управління гнівом, особливо для жінок у перименопаузі.

Джерело: ScienceDaily

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