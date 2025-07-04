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Марина Мелехова, редактор стрічки
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Для швидшого загоєння ран та виразок: у США випробовують новий препарат

шкіра препарат США
Фото: Pixabay

Вчені знайшли спосіб загоєння ран за допомогою власних клітин пацієнта.

Дослідження, опубліковане в журналі The Lancet, довело, що генетично модифіковані шкірні трансплантати можуть швидко загоювати хронічні рани та суттєво зменшувати біль.

Генна терапія рятує шкіру

Пацієнти з рідкісною генетичною хворобою — рецесивним дистрофічним бульозним епідермолізом (RDEB) — отримали реальний шанс на полегшення.

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Адже генетично скориговані шкірні трансплантати допомагають загоювати рани, які раніше не піддавались лікуванню.

Результати дослідження показали, що у більшості пацієнтів рани зменшилися на понад 50%, а головне — ефект зберігався досить довго, що критично для людей з цією хворобою.

— Ці рани вважаються найболючішими. Але відтепер ми можемо використати клітини самого пацієнта, щоб допомогти йому одужати. Це щось неймовірне, — каже професор Стенфордського університету Джин Танг.

Нагадаємо, що у квітні 2025 року в США було схвалено препарат для генної терапії RDEB.

Поки що він доступний лише в США, проте експерти сподіваються, що в майбутньому подібна терапія з’явиться і в Україні.

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пацієнт, лікарня

ДжерелоMedscape

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