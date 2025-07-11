Може врятувати дистанційно: у США розробили імплант для людей із діабетом
У США створено пристрій, який може врятували людей з діабетом І типу — імплантат розміром з монету працює дистанційно, миттєво підвищуючи рівень цукру в крові.
Імплант від гіпоглікемії для екстреної допомоги: що відомо
Особливість нового пристрою, розробленого інженерами Массачусетського технологічного інституту, в тому, що він може запускатись дистанційно — вручну або автоматично через датчик глюкози, що постійно моніторить стан пацієнта.
У критичних ситуаціях, наприклад, уві сні або при втраті свідомості, такий імплант може насправді врятувати життя.
Зазвичай, коли медичний пристрій імплантують в організм, навколо нього розвивається рубцева тканина, що може перешкоджати його функції.
Однак у цьому дослідженні вчені довели, що навіть попри фіброзність, за 10 хвилин після активації глюкагон стабілізував рівень глюкози в крові.
Технологію успішно протестували ще й з адреналіном — препаратом, який застосовують під час серцевих нападів та анафілактичного шоку.
Учені встановлювали імпланти на чотири тижні, але тепер планують продовжити термін служби пристрою щонайменше до року.
Наступний етап — протягом наступних трьох років провести клінічні випробування на тваринах і людях.
Дослідники сподіваються, що новинка не лише зменшить кількість смертельних випадків, а й позбавить пацієнтів постійного страху перед гіпоглікемією.
Джерело: ScienceDaily