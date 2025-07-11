Може врятувати дистанційно: у США розробили імплант для людей із діабетом

У США створено пристрій, який може врятували людей з діабетом І типу — імплантат розміром з монету працює дистанційно, миттєво підвищуючи рівень цукру в крові.

Імплант від гіпоглікемії для екстреної допомоги: що відомо

Особливість нового пристрою, розробленого інженерами Массачусетського технологічного інституту, в тому, що він може запускатись дистанційно — вручну або автоматично через датчик глюкози, що постійно моніторить стан пацієнта.

У критичних ситуаціях, наприклад, уві сні або при втраті свідомості, такий імплант може насправді врятувати життя.

Зараз дивляться

Зазвичай, коли медичний пристрій імплантують в організм, навколо нього розвивається рубцева тканина, що може перешкоджати його функції.

Однак у цьому дослідженні вчені довели, що навіть попри фіброзність, за 10 хвилин після активації глюкагон стабілізував рівень глюкози в крові.

Технологію успішно протестували ще й з адреналіном — препаратом, який застосовують під час серцевих нападів та анафілактичного шоку.

Учені встановлювали імпланти на чотири тижні, але тепер планують продовжити термін служби пристрою щонайменше до року.

Наступний етап — протягом наступних трьох років провести клінічні випробування на тваринах і людях.

Дослідники сподіваються, що новинка не лише зменшить кількість смертельних випадків, а й позбавить пацієнтів постійного страху перед гіпоглікемією.

Джерело: ScienceDaily

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