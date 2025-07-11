Суттєво знизить ціни на онкопрепарати в Україні: деталі угоди з компанією Roche

ДП Медичні закупівлі уклало з швейцарською міжнародною фармкомпанією Roche угоду про локалізацію виробництва інноваційних онкологічних препаратів. Документ був підписаний під час Ukraine Recovery Conference 2025 в Римі.

Як угода з Roche знизить ціни на онкопрепарати в Україні

Як зазначається в повідомленні, повноцінне партнерство з глобальним лідером з розробки інноваційних ліків дозволить істотно знизити вартість препаратів і, відповідно, збільшити кількість пацієнтів, забезпечених сучасним лікуванням.

– Згідно з інвестиційною угодою,швейцарська міжнародна компанія Roche постачатиме до України лікарські засоби in bulk – тобто у готовому до фасування вигляді. А вже на базі нашої філії Медпостачання ми здійснюватимемо їхнє кінцеве пакування, маркування та поставку пацієнтам, – йдеться у повідомленні.

В ДП Медзакупівлі зазначили, що, за підрахунками компанії Roche, протягом 5 років укладена інвестиційна угода дозволить забезпечити ліками понад 5 800 пацієнтів.

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Зокрема, будуть закуповувати ліки від двох найпоширеніших видів онкології в Україні:

атезолізумаб (Тецентрик) – для лікування недрібноклітинного раку леген ь ;

; пертузумаб + трастузумаб (Фесго) – для лікування HER2-позитивного раку молочної залози.

Перші українські пацієнти зможуть отримати ліки з локалізованого виробництва вже в 2027 році.

Джерело: ДП Медзакупівлі

Фото: ГП Медзакупівлі

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