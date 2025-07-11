Суттєво знизить ціни на онкопрепарати в Україні: деталі угоди з компанією Roche
ДП Медичні закупівлі уклало з швейцарською міжнародною фармкомпанією Roche угоду про локалізацію виробництва інноваційних онкологічних препаратів. Документ був підписаний під час Ukraine Recovery Conference 2025 в Римі.
Як угода з Roche знизить ціни на онкопрепарати в Україні
Як зазначається в повідомленні, повноцінне партнерство з глобальним лідером з розробки інноваційних ліків дозволить істотно знизити вартість препаратів і, відповідно, збільшити кількість пацієнтів, забезпечених сучасним лікуванням.
– Згідно з інвестиційною угодою,швейцарська міжнародна компанія Roche постачатиме до України лікарські засоби in bulk – тобто у готовому до фасування вигляді. А вже на базі нашої філії Медпостачання ми здійснюватимемо їхнє кінцеве пакування, маркування та поставку пацієнтам, – йдеться у повідомленні.
В ДП Медзакупівлі зазначили, що, за підрахунками компанії Roche, протягом 5 років укладена інвестиційна угода дозволить забезпечити ліками понад 5 800 пацієнтів.
Зокрема, будуть закуповувати ліки від двох найпоширеніших видів онкології в Україні:
- атезолізумаб (Тецентрик) – для лікування недрібноклітинного раку легень;
- пертузумаб + трастузумаб (Фесго) – для лікування HER2-позитивного раку молочної залози.
Перші українські пацієнти зможуть отримати ліки з локалізованого виробництва вже в 2027 році.
Джерело: ДП Медзакупівлі
Фото: ГП Медзакупівлі