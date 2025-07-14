Ледь не відмовила печінка через перевищену дозу капсул куркуми: випадок у США

У США 57-річна жінка ледь не померла від інтоксикації печінки через споживання перевищеної дози куркуми – щоденна кількість капсул була вдесятеро більшою.

Як надмірне споживання капсул куркуми призвело до пошкодження печінки

57-річна американка Кейті Моган вирішила приймати куркуму для зменшення запалення та болю в суглобах.

Впродовж кількох тижнів жінка споживала понад 2 г куркуми на день замість 204 мг (тобто доза була у 10 разів більшою за норму).

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Через деякий час вона відчула біль у животі, втому, нудоту. Дізнавшись про зростання випадків отруєння через зловживання харчовими добавками, вона порівняла свої симптоми з описаними у новинах і вирішила звернутися до лікарні.

Під час обстеження виявилося, що рівень ферментів печінки у 60 разів перевищував норму.

Щоби якнайшвидше вивести токсичні речовини з крові, пацієнтці призначили крапельницю. Протягом шести днів перебування у лікарні стан жінки відновився і вона почала почуватися набагато краще.

Наразі Кейт пообіцяла медикам не вживати харчові добавки без призначення лікаря.

Цей випадок є черговим нагадуванням про небезпеку самолікування через непередбачувані побічні ефекти або протипоказання, здатні зашкодити організму і навіть призвести до фатальних наслідків.

Джерело : NBC News

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