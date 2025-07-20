61-річний чоловік у США загинув після того, як його затягнуло в апарат МРТ

На Лонг-Айленді в штаті Нью-Йорк 61-річний чоловік загинув після того, як його затягнуло в апарат МРТ через металевий ланцюг на шиї.

Чому чоловіка затягнуло в МРТ-апарат

За даними департаменту поліції округу Нассау, чоловік несподівано увійшов у скануючу кімнату, коли апарат проводив обстеження. Потужний магніт миттєво підняв його з ніг і втягнув усередину томографа. Менш ніж через добу після інциденту потерпілий помер від отриманих травм.

Очевидці розповіли поліції, що чоловік проігнорував заборону входу після того, як почув крики свого родича, якому робили МРТ.

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Лікарі та персонал університетської лікарні North Shore наголошують: магнітно-резонансна томографія безпечна лише за умови чіткого дотримання протоколів.

Навіть невеликий металевий предмет може перетворитися на смертельну загрозу через сильне магнітне поле.

– Наслідки можуть бути катастрофічними – саме тому існують суворі заходи безпеки, – пояснила лікарка Паял Суд.

Зокрема, небезпеку становлять кисневі балони, інвалідні візки або металеві прикраси. Усі пацієнти перед скануванням мають знімати з себе металеві та електронні предмети.

За словами Чарльза Вінтерфельдта, директора відділу візуалізації North Shore, будь-який метал “діє як торпеда, спрямована в центр магніту”.

Поліція округу Нассау розслідує події. Ім’я загиблого поки що не розголошується.

Клініка Nassau Open MRI, де стався інцидент, від коментарів утрималася.

Джерело: CBS News

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