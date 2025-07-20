Хронічна венозна недостатність у Трампа: наскільки небезпечна і чи можна вилікувати

Доцентка медичних наук з Університету Вуллонгонга (Австралія) Тереза Ларкін пояснила, що означає діагноз “хронічна венозна недостатність”, який поставили 79-річному президенту США Дональду Трампу після появи у нього набряків гомілок, а також розповіла, чи може це захворювання призвести до інших проблем зі здоров’ям.

Що таке хронічна венозна недостатність

Хронічна венозна недостатність – захворювання вен, що вражає переважно ноги.

За цієї патології зворотний потік крові до серця ускладнюється. Інакше кажучи, кров застоюється в ногах, замість того, щоб вільно підніматися ногами, тазом і животом до серця.

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Застій крові в ногах створює підвищений тиск у венах ніг і стоп. Це може призвести до набряків, зміни кольору шкіри, варикозного розширення вен і навіть до утворення виразок.

За словами експерта, ймовірність розвитку хронічної венозної недостатності підвищують низка чинників. Так, куріння і перенесений раніше тромбоз глибоких вен тісно пов’язані з цим захворюванням.

До інших факторів ризику належать похилий вік, вагітність, ожиріння і тривале перебування в нерухомому стані.

Наскільки небезпечна хронічна венозна недостатність

Сама по собі хронічна венозна недостатність не становить загрози для життя, але є прогресуючим захворюванням. Вона збільшує ризик розвитку інших, більш серйозних патологій.

Зокрема, це тромбоемболія легеневої артерії – утворення тромбів у легенях, що становлять загрозу для життя.

У ногах найбільш серйозним наслідком хронічної венозної недостатності є розвиток венозних виразок. Венозні виразки можуть бути болючими, схильними до інфікування (наприклад, до розвитку флегмони) і часто рецидивують.

Дослідження показали, що у 4% дорослих у віці 65 років і старше в США розвиваються венозні виразки внаслідок хронічної венозної недостатності.

Чи можна вилікувати хронічну венозну недостатність

Можливість і спосіб лікування хронічної венозної недостатності багато в чому залежать від її причини.

Початкове консервативне лікування зазвичай включає в себе підняття ніг і носіння компресійних панчіх.

Підняття ніг вище рівня тіла сприяє зворотному току крові до серця під дією сили тяжіння. Компресійні панчохи допомагають проштовхувати кров із вен ніг до серця.

У більш прогресуючих або важких випадках може знадобитися хірургічне втручання для фіксації внутрішньої поверхні вен, видалення будь-якого тромбозу глибоких вен, який лежить в основі, або встановлення стента в разі здавлювання вени.

За словами медика, загалом у Трампа діагностовано поширене для його віку захворювання, і лікарі виключили серйозні супутні захворювання.

Однак це нагадування про важливість здоров’я вен і фактори ризику розвитку венозних захворювань, резюмувала експертка.

Джерело : MedicalXpress

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