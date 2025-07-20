Нейрохірург назвав три популярні продукти, які знижують когнітивні здібності

Провідний нейрохірург з Індії Равіш Сункара розкрив потенційні небезпеки, які приховує звичайна їжа. За його словами, ваші улюблені закуски впливатимуть на здоров’я мозку сильніше, ніж ви думаєте.

Сункара стверджує, що провів понад 1 000 нейрохірургічних операцій, і наголосив на важливості правильного харчування для запобігання зниженню когнітивних здібностей.

Які продукти можуть зменшити об’єм мозку

За словами нейрохірурга, насамперед ідеться про продукти, що містять багато трансжирів, як-от смажена у фритюрі їжа або упаковані закуски. Вони викликають серйозні запалення в мозку і призводять до безлічі проблем у довгостроковій перспективі.

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Рекомендації узгоджуються з результатами кількох досліджень, включно з опублікованою у 2014 році статтею під назвою “Насичені та трансжири і деменція: систематичний огляд” Ніла Д. Барнарда, Енн Е. Баннер і Ульки Агарвал, у якій встановлюється зв’язок між споживанням їжі та деменцією.

– Номер 2 – це напої з високим вмістом цукру, який викликає різкі стрибки рівня глюкози в крові, особливо в рідкій формі, – пояснив Сункара.

За його словами, безліч стрибків напруги з часом призводять до стомлення мозку. У довгостроковій перспективі це може навіть призвести до зменшення його об’єму.

Дослідження, знайдене в базі даних наукових статей ScienceDirect, підтверджує цю ідею, наголошуючи, що скорочення споживання солодких напоїв може стати профілактичною стратегією когнітивних розладів.

Надмірне вживання цих продуктів, особливо серед літніх пацієнтів, було пов’язане з проблемами пам’яті та іншими формами зниження когнітивних здібностей.

Третя група продуктів – це ультраоброблена їжа, яка спричиняє безліч проблем із кишечником.

За словами експерта, ультраоброблені продукти часто містять інгредієнти, які зазвичай не використовуються в домашній кулінарії, такі як штучні барвники, ароматизатори та консерванти.

– Це призводить до порушення зв’язку між кишечником і мозком. Пам’ятайте, ваш мозок працює на основі того, що ви їсте, – попереджає Сункара.

Національна медична бібліотека уряду США опублікувала дослідження, в якому припускається наявність зв’язку між ультраобробленими продуктами та зниженням когнітивних здібностей.

У статті йдеться, що в процесі когортного дослідження за участі 10 775 осіб з’ясувалося, що більш високе споживання ультраоброблених продуктів було пов’язано з вищою швидкістю зниження глобальних і виконавчих функцій після медіанного періоду спостереження у 8 років.

Джерело: Express

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