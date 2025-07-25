Тривале горювання майже вдвічі підвищує ризик смерті: дослідження

Люди, які пережили втрату і постійно відчувають сильне горе, частіше зверталися по медичну допомогу та мали вищу вірогідність померти впродовж 10 років.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного вченими з Данії.

Вплив тривалого горювання: дослідження

За словами наукового співробітника-постдокторанта Дослідницького відділу загальної лікарської практики в Орхусі Метте К’єргора Нільсена, це перше дослідження, яке вивчає у великій когорті довгострокове використання медичної допомоги та закономірності смертності впродовж десятиліття після втрати.

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Нільсен і співавтори виділили п’ять загальних траєкторій розвитку в цій когорті, ґрунтуючись на зміні інтенсивності симптомів горя протягом перших трьох років після втрати близької людини.

Вони виміряли це за допомогою перевіреного опитувальника Пролонговане горе-13 (PG-13), який оцінює симптоми за допомогою 13 запитань.

У людей з низькою траєкторією (38%) спостерігався стійко низький рівень симптомів горя, тоді як у 6% спостерігалася висока траєкторія зі стійко підвищеним рівнем.

Три інші категорії перебували між цими крайнощами: 18% і 29% слідували траєкторіям “високий, але такий, що знижується” і “помірний, але такий, що знижується” відповідно, а 9% слідували траєкторії пізнього початку з піком симптомів приблизно через шість місяців після втрати.

Дослідники продовжили спостереження за учасниками загалом на 10 років, за винятком тих, хто помер або емігрував раніше.

Для цього група використовувала дані з Національного реєстру охорони здоров’я Данії, щоб оцінити, як часто кожен учасник отримував терапевтичні бесіди від лікаря загальної практики або фахівця, а також отримував будь-які психотропні препарати.

Записи з Данського регістра причин смерті містили інформацію про смерть з будь-якої причини.

– Раніше ми виявили зв’язок між вираженими симптомами горя та вищими показниками серцево-судинних захворювань, проблем із психічним здоров’ям і навіть самогубств. Але зв’язок зі смертністю потребує подальшого вивчення, – сказав Нільсен.

Автори зазначають, що люди з ризиком високого ступеня горя можуть бути розпізнані для раннього втручання, оскільки дані засвідчили, що цим пацієнтам частіше прописували психотропні препарати, навіть до їхньої втрати.

Джерело : MedicalXpress

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