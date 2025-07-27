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Вікторія Яснопольська, журналістка
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У Харкові від обстрілів постраждали 44 з 58 комунальних медустанов — мер

попадання в медустанову Харкова

У Харкові внаслідок обстрілів постраждала більшість комунальних медичних закладів — 44 з 58. Деякі з них зазнавали ударів неодноразово.

Про це повідомив у Telegram мер міста Ігор Терехов.

Будні харківських медиків

За словами міського голови Харкова, це гірка статистика. Але, попри все, система охорони здоров’я міста функціонує не гірше, ніж до війни. І все це завдяки нашим героїчним медикам.

Зараз дивляться

– Будемо відвертими: будні харківських лікарів, фельдшерів, медсестер зовсім не схожі на будні колег із більшості інших міст України, – йдеться у повідомленні мера.

Адже крім звичних пацієнтів із хронічними захворюваннями, ургентними станами, післяопераційним доглядом вони щодня рятують поранених після ворожих ударів. Щодня працюють під загрозою обстрілу, під вибухами, серед уламків.

– Шана медикам, які часто в бойових умовах повертають захисників і захисниць до життя! Вдячний кожному медпрацівникові – за професіоналізм, за витримку, за те, що залишилися з людьми у рідному місті у ці лихоліття! – написав Ігор Терехов у своєму привітанні на честь Дня медичного працівника.

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бойові медики

Джерело: Ігор Терехов

Фото: МОЗ

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