Дефіцит лікарів і медсестер на ТОТ сягає 40% — ЦНС

На тимчасово окупованих територіях спостерігається критичний дефіцит медичного персоналу: нестача лікарів і медсестер сягає 30–40%. При цьому основні ресурси спрямовані на обслуговування військових угруповань, а не мирного населення.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Російські медики не хочуть працювати на ТОТ: що відомо

На тимчасово окупованих територіях України склалася катастрофічна ситуація з наданням медичної допомоги.

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Попри ротації так званих гастролерів з РФ, нестача лікарів і медсестер сягає 30–40%.

За спостереженнями аналітиків ЦНС, російські медики неохоче виїжджають на окуповані території, оскільки усвідомлюють свою роль загарбників і не бажають працювати в небезпечному середовищі.

Це лише посилює наявну кризу, адже медична система на ТОТ фактично паралізована.

Усі доступні ресурси спрямовують виключно на обслуговування військових, водночас місцеве цивільне населення залишається без елементарних медичних послуг.

— Пріоритети очевидні: не здоров’я цивільних, а утримання системи терору, — зазначають у ЦНС.

Нагадаємо, що питання надання медичної допомоги в умовах окупації врегульовано Конвенцією про захист цивільного населення під час війни, Додатковим протоколом до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів, від 8 червня 1977 року, Кримінальним кодексом України та законодавством у сфері державних гарантій з медичного обслуговування населення.

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