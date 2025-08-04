Стевія може знищувати ракові клітини – дослідження

Ферментований екстракт стевії може знищувати ракові клітини підшлункової залози, не завдаючи шкоди здоровим.

Такого висновку дійшли науковці з університету Хіросіми, які опублікували результати своєї роботи у журналі Мolecular Sciеnce.

Стевія здатна боротися з раковими клітинами: що відомо

Виявляється, стевія, яку зазвичай додають до напоїв та випічки замість цукру, здатна боротися з онкохворобами.

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Дослідження показали, що ферментований екстракт рослини може ефективно знижувати злоякісні клітини раку підшлункової залози.

Учені виділили понад 1 300 штамів молочнокислих бактерій з різних фруктів та овочів та вирішили перевірити, чи здатні вони підвищити лікувальні властивості рослин.

Для цього екстракт листя стевії ферментували за допомогою бактерій Lactobacillus plantarum SN13T.

Після цього вчені порівняли, як ферментований і неферментований екстракти впливають на ракові клітини підшлункової залози.

Так вони дізналися, що ферментований екстракт значно ефективніше знищує онкоклітини завдяки активній речовині — метиловому ефіру хлорогенової кислоти.

— Наші дані свідчать про те, що саме цей екстракт має більш виражену токсичність для онкоклітин і сприяє їх загибелі, — кажуть науковці.

Вони переконані, що це дослідження допоможе створити ефективні протипухлинні засоби з доступної сировини, та наголошують, що у природі є ще чимало сюрпризів, які можуть бути корисні людству.

Джерело: Sciencedaily

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