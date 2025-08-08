Укр Рус
Вікторія Яснопольська, журналістка
У Флориді медсестра з фальшивими документами за пів року оглянула понад 4 тис. пацієнтів

фейкова медсестра у Флориді
Фото: Pexels

У США заарештували жінку за підозрою в тому, що вона видавала себе за дипломовану медсестру.

Пів року працювала медсестрою за фальшивою ліцензією: що відомо

Поліцейське розслідування було розпочато після того, як керівництво лікарні розірвало контракт з Отем Бардісою через сумніви щодо її кваліфікації.

Слідчі встановили, що 29-річна жінка надала медичні послуги 4 486 пацієнтам у період з червня 2024 року по січень 2025 року.

– Це один з найтривожніших випадків медичного шахрайства, які ми коли-небудь розслідували, – заявив шериф округу Флаглер Рік Стейлі.

З липня 2023 року по січень 2025 року Бардіса працювала в компанії AdventHealth Palm Coast Parkway в Палм-Кості.

Її звинувачують у наданні підроблених документів і номера ліцензії, що належить медсестрі з таким же ім’ям, яка працювала в іншій лікарні за програмою AdventHealth.

В офісі шерифа повідомили, що вона пояснила невідповідність тим, що нещодавно вийшла заміж і змінила прізвище. Її попросили надати свідоцтво про шлюб, але вона цього не зробила.

У січні Бардісе запропонували підвищення. Колега повідомила про неї владі, коли з’ясувалося, що термін дії ліцензії помічника медсестри, за якою вона влаштувалася на роботу, закінчився.

Потім її контракт був розірваний, і почалося семимісячне кримінальне розслідування.

Детективи оформили ордер на її арешт за сімома пунктами звинувачення в здійсненні медичної діяльності без ліцензії і сімома пунктами звинувачення в шахрайському використанні персональних ідентифікаційних даних.

5 серпня її заарештували у неї вдома, в медичній формі.

Бардіса була взята під варту в слідчому ізоляторі імені шерифа Перрі Холла, де їй призначено заставу в розмірі $70 тис.

Джерело: ВВС

