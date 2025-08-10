Медики на Покровському напрямку отримали інноваційні комплекси для польової хірургії

Головне Унікальні портативні інноваційні системи отримали медики на Покровському напрямку.

Комплекс SurgiBox поміщається в рюкзаку і може бути налаштований за лічені хвилини.

Система передана в рамках підтримки нуля службою військового капеланства ОСУВ Дніпро.

Фронтові медики на Покровському напрямку отримали унікальні портативні інноваційні системи для проведення невідкладних хірургічних втручань в польових умовах.

Про це повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ Дніпро.

Унікальні системи для операцій в польових умовах: що відомо

Як стало відомо, обладнання передано до медичного підрозділу першої лінії оборони в рамках програми підтримки нуля службою військового капеланства ОСУВ Дніпро.

Комплекс SurgiBox, який називають “операційною в рюкзаку”, є незамінним для проведення оперативних втручань в бойових умовах за відсутності необхідної цивільної або військової медичної інфраструктури.

Це зручна і компактна система, що складається зі стерильного купола з отворами всередині, фільтрувального модуля і акумулятора.

Все це поміщається в рюкзаку і може бути налаштовано за лічені хвилини.

– Військові капелани постійно підтримують воїнів на найгарячіших ділянках фронту. Саме тому служба військового капеланства угруповання виступила ініціатором створення програми підтримки нуля, – йдеться в повідомленні.

Як зазначив представник служби військового капеланства ОСУВ Дніпро, головна мета – створення додаткових умов для забезпечення військових усім необхідним саме на нулі, де відбувається безпосередній бойовий контакт з противником.

Джерело: ОСУВ Дніпро

