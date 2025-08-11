Для роботи під обстрілами: у Харкові будують підземний корпус обласної лікарні

Головне Обласна лікарня в Харкові обслуговує понад 200 тис. пацієнтів на рік.

Підземний корпус буде обладнаний усім необхідним для роботи під час обстрілів.

У Харківській обласній клінічній лікарні триває будівництво підземного медичного корпусу, який дозволить надавати допомогу пацієнтам навіть під час обстрілів.

Про це прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила у своєму Telegram-каналі.

Модернізація обласної лікарні в Харкові: що відомо

Прем’єр-міністр з міністром охорони здоров’я Віктором Ляшком відвідали Харківську обласну клінічну лікарню, де ознайомилися з процесом модернізації одного з найбільших медичних закладів регіону.

З повідомлення Юлії Свириденко стало відомо, що в медустанові триває будівництво підземного медичного корпусу, який дозволить надавати допомогу пацієнтам навіть під час обстрілів.

– У ньому планується розмістити операційні, відділення інтенсивної терапії, лабораторії та інше необхідне обладнання, – йдеться в повідомленні.

Прем’єр-міністр зазначила, що лікарня продовжує функціонувати, незважаючи на регулярні ворожі обстріли, щорічно обслуговуючи близько 200 тис. пацієнтів.

Так, за останній період тут завершили ремонт приймально-діагностичного відділення та відділення екстреної допомоги, а також закупили сучасне медичне обладнання.

Зазначається, що підземний медичний комплекс матиме повний набір необхідного обладнання: операційні зали, відділення інтенсивної терапії та лабораторії.

Така інфраструктура дозволить медичному персоналу надавати кваліфіковану допомогу пацієнтам навіть в умовах обстрілів та інших загроз безпеці.

Джерело: Юлія Свириденко

Фото: Юлія Свириденко

