Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Виплати до Дня Незалежності пенсіонерам: хто і скільки отримає у 2025 році
Через два місяці після пологів: Леся Нікітюк приголомшила мережу своїм образом
Дружина Павліка розчулила успіхами сина: він вперше заговорив
Класичний службовий роман: Фроляк пригадала, як познайомилася з чоловіком
Ексклюзив
Спека відступить навіть з Півдня: погода в Україні на вихідні та тиждень
Вікторія Яснопольська, журналістка
3 хв.

Для роботи під обстрілами: у Харкові будують підземний корпус обласної лікарні

Головне
  • Обласна лікарня в Харкові обслуговує понад 200 тис. пацієнтів на рік.
  • Підземний корпус буде обладнаний усім необхідним для роботи під час обстрілів.
підземна лікарня в Харкові

У Харківській обласній клінічній лікарні триває будівництво підземного медичного корпусу, який дозволить надавати допомогу пацієнтам навіть під час обстрілів.

Про це прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила у своєму Telegram-каналі.

Модернізація обласної лікарні в Харкові: що відомо

Прем’єр-міністр з міністром охорони здоров’я Віктором Ляшком відвідали Харківську обласну клінічну лікарню, де ознайомилися з процесом модернізації одного з найбільших медичних закладів регіону.

Зараз дивляться

З повідомлення Юлії Свириденко стало відомо, що в медустанові триває будівництво підземного медичного корпусу, який дозволить надавати допомогу пацієнтам навіть під час обстрілів.

– У ньому планується розмістити операційні, відділення інтенсивної терапії, лабораторії та інше необхідне обладнання, – йдеться в повідомленні.

Прем’єр-міністр зазначила, що лікарня продовжує функціонувати, незважаючи на регулярні ворожі обстріли, щорічно обслуговуючи близько 200 тис. пацієнтів.

Так, за останній період тут завершили ремонт приймально-діагностичного відділення та відділення екстреної допомоги, а також закупили сучасне медичне обладнання.

Зазначається, що підземний медичний комплекс матиме повний набір необхідного обладнання: операційні зали, відділення інтенсивної терапії та лабораторії.

Така інфраструктура дозволить медичному персоналу надавати кваліфіковану допомогу пацієнтам навіть в умовах обстрілів та інших загроз безпеці.

Читайте також
МОЗ на URC2025 у Римі уклало сім угод на понад €75 млн – Ляшко
URC2025: на розвиток української медицини

Джерело: Юлія Свириденко

Фото: Юлія Свириденко

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніЛікарніобстрілХарківЮлія Свириденко
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь