Для роботи під обстрілами: у Харкові будують підземний корпус обласної лікарні
- Обласна лікарня в Харкові обслуговує понад 200 тис. пацієнтів на рік.
- Підземний корпус буде обладнаний усім необхідним для роботи під час обстрілів.
У Харківській обласній клінічній лікарні триває будівництво підземного медичного корпусу, який дозволить надавати допомогу пацієнтам навіть під час обстрілів.
Про це прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила у своєму Telegram-каналі.
Модернізація обласної лікарні в Харкові: що відомо
Прем’єр-міністр з міністром охорони здоров’я Віктором Ляшком відвідали Харківську обласну клінічну лікарню, де ознайомилися з процесом модернізації одного з найбільших медичних закладів регіону.
З повідомлення Юлії Свириденко стало відомо, що в медустанові триває будівництво підземного медичного корпусу, який дозволить надавати допомогу пацієнтам навіть під час обстрілів.
– У ньому планується розмістити операційні, відділення інтенсивної терапії, лабораторії та інше необхідне обладнання, – йдеться в повідомленні.
Прем’єр-міністр зазначила, що лікарня продовжує функціонувати, незважаючи на регулярні ворожі обстріли, щорічно обслуговуючи близько 200 тис. пацієнтів.
Так, за останній період тут завершили ремонт приймально-діагностичного відділення та відділення екстреної допомоги, а також закупили сучасне медичне обладнання.
Зазначається, що підземний медичний комплекс матиме повний набір необхідного обладнання: операційні зали, відділення інтенсивної терапії та лабораторії.
Така інфраструктура дозволить медичному персоналу надавати кваліфіковану допомогу пацієнтам навіть в умовах обстрілів та інших загроз безпеці.
Джерело: Юлія Свириденко
Фото: Юлія Свириденко