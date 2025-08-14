Вчені з’ясували, як вихідні позначаються на поширеному розладі сну

Головне Синдром обструктивного апное сну - повна або часткова зупинка дихання.

Куріння та алкоголь у вихідні посилюють тяжкість апное.

Вчені назвали розлади сну у вихідні "соціальним апное".

Зміна часу сну також може бути причиною апное середнього та тяжкого ступеня.

Фактори способу життя, такі як вживання алкоголю і куріння, можуть сприяти підвищенню тяжкості синдрому обструктивного апное сну.

Такого висновку під час дослідження дійшли вчені з Університету Фліндерса в Австралії.

Розлади сну у вихідні: що з’ясували вчені

Синдром обструктивного апное сну (СОАС) характеризується повною зупинкою дихання або частковим зменшенням повітряного потоку, що виникає через розслаблення м’язів задньої стінки горла, що призводить до звуження або закриття дихальних шляхів.

Цей стан частіше трапляється у літніх людей і людей з надмірною вагою або ожирінням.

Тепер дослідники виявили, що тяжкість цього стану збільшується у вихідні.

Вчені припускають, що це може бути пов’язано з факторами способу життя, такими як збільшення споживання алкоголю і куріння, а також зміною типу або режиму сну. Вони назвали це явище “соціальним апное”.

Вчені проаналізували знеособлені дані 70 052 осіб, більшість з яких були чоловіками середнього віку з надмірною вагою.

Всі добровольці використовували датчик сну, що встановлюється під матрац, який може відстежувати частоту серцевих скорочень, хропіння і апное уві сні.

У всіх учасників було чотири або більше записів сну на тиждень, не менше 28 вимірювань апное уві сні на рік і п’ять або більше порушень дихання на годину під час сну в середньому за рік.

Вчені виявили, що ймовірність виникнення помірного або важкого апное уві сні, тобто 15 і більше зупинок дихання на годину, була на 18% вищою по суботах порівняно з середами, і цей ефект був більш вираженим у чоловіків і людей молодше 60 років.

Незалежний експерт-отоларинголог Райан Чін Тау Чонг зазначив, що це перше в своєму роді дослідження, яке вивчає варіабельність тяжкості стану протягом тижня.

Джерело : The Guardian

