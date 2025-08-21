В Україні розширили перелік безкоштовних ліків: що нового в переліку

Стало відомо, як після вчорашнього рішення Кабміну змінився перелік безкоштовних ліків в Україні.

Про зміни повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Розширено перелік безкоштовних ліків: що відомо

Глава уряду заявила про розширення переліку безкоштовних ліків і медичних виробів, що закуповуються державою. Свириденко уточнила, що до нового переліку зараховано:

ліки проти аутоімунних захворювань нервової системи та нейром’язових захворювань;

медичні вироби для корекції складних сколіотичних деформацій хребта.

– Рішення дасть змогу тисячам українців отримати сучасне і якісне лікування без додаткових фінансових витрат для них і їхніх сімей, – наголосила прем’єр.

У МОЗ нагадали, що програма реімбурсації Доступні ліки починалася з трьох напрямків – серцево-судинні захворювання, діабет II типу і бронхіальна астма.

Зараз цей перелік вже налічує понад 600 торгових назв лікарських засобів і медичних виробів і включає препарати для лікування:

серцево-судинних захворювань;

профілактики інсультів та інфарктів;

нецукрового діабету та цукрового діабету I типу (інсулін) і діабету II типу;

хронічних захворювань нижніх дихальних шляхів;

розладів психіки, поведінки, епілепсії;

хвороби Паркінсона;

серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань;

болю та надання паліативної допомоги;

ендокринної системи;

метаболічних, аутоімунних і запальних захворювань;

глаукоми;

лікування мігрені;

лікування захворювань у дітей.

Джерела: Юлія Свириденко, МОЗ

