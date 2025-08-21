В Україні розширили перелік безкоштовних ліків: що нового в переліку
Стало відомо, як після вчорашнього рішення Кабміну змінився перелік безкоштовних ліків в Україні.
Про зміни повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.
Розширено перелік безкоштовних ліків: що відомо
Глава уряду заявила про розширення переліку безкоштовних ліків і медичних виробів, що закуповуються державою. Свириденко уточнила, що до нового переліку зараховано:
- ліки проти аутоімунних захворювань нервової системи та нейром’язових захворювань;
- медичні вироби для корекції складних сколіотичних деформацій хребта.
– Рішення дасть змогу тисячам українців отримати сучасне і якісне лікування без додаткових фінансових витрат для них і їхніх сімей, – наголосила прем’єр.
У МОЗ нагадали, що програма реімбурсації Доступні ліки починалася з трьох напрямків – серцево-судинні захворювання, діабет II типу і бронхіальна астма.
Зараз цей перелік вже налічує понад 600 торгових назв лікарських засобів і медичних виробів і включає препарати для лікування:
- серцево-судинних захворювань;
- профілактики інсультів та інфарктів;
- нецукрового діабету та цукрового діабету I типу (інсулін) і діабету II типу;
- хронічних захворювань нижніх дихальних шляхів;
- розладів психіки, поведінки, епілепсії;
- хвороби Паркінсона;
- серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань;
- болю та надання паліативної допомоги;
- ендокринної системи;
- метаболічних, аутоімунних і запальних захворювань;
- глаукоми;
- лікування мігрені;
- лікування захворювань у дітей.
Джерела: Юлія Свириденко, МОЗ