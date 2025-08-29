52-річна жителька Нідерландів звернулася до лікарів по допомогу щодо галюцинацій, на які вона страждала з дитинства: обличчя людей набували рис, схожих на драконячі.

Замість облич людей бачила драконів: що відомо

Пацієнтка повідомила медикам, що людські обличчя, які спочатку здавалися нормальними, поступово чорніли, у них виростали довгі гострі вуха і вимальовувалася морда, шкіра ставала рептилоїдною, а очі – величезними, яскраво-жовтими, зеленими, синіми або червоними.

Лікарі клініки взяли аналізи крові, провели електроенцефалографію (ЕЕГ) і неврологічне обстеження. Всі результати були в нормі.

Однак під час МРТ головного мозку помітили кілька вогнищ ураження в ділянці чечевицеподібного ядра. Пошкодження цієї частини мозку пов’язують з когнітивними порушеннями, такими як проблеми з увагою і пам’яттю, особливо при шизофренії.

Хоча ЕЕГ не виявила ніяких відхилень, лікарі припустили, що зорові галюцинації пацієнтки були викликані атиповою електричною активністю в ділянках мозку, що відповідають за сприйняття кольорів і облич.

Лікарі припустили, що ураження, виявлені при МРТ, могли спровокувати цю електричну активність і, можливо, були з народження, ймовірно, через тимчасове кисневе голодування незадовго до або після пологів.

У підсумку з’ясувалося, що у жінки була форма прозопометаморфопсії (ПМО). Це рідкісне захворювання впливає на сприйняття людських облич, через що риси здаються значно спотвореними: збільшеними або зморщеними, вони можуть обвисати, розтягуватися або зміщуватися.

Медики призначили пацієнтці щоденні дози вальпроєвої кислоти – протисудомного препарату, який запобігає судомам, а також полегшує мігрень і симптоми біполярного розладу.

Лікування допомогло взяти під контроль зорові галюцинації жінки.

Відзначається, що прозопометаморфопсія трапляється дуже рідко: за даними огляду 2021 року, за останні 100 років у медичній літературі описано всього 81 випадок.

