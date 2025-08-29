В Україні зафіксовано 125 випадків інфікування штамом Covid-19 Stratus і три випадки – штамом Nimbus.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини в.о. Генерального директора Центру громадського здоров’я Олексій Даниленко.

Інфікування штамами короновірусу Stratus і Nimbus: що відомо

За словами Даниленка, станом на сьогодні медиками зареєстровано 125 нових випадків захворювання штамом Stratus майже у всіх регіонах. Також зафіксовано три випадки інфікування штамом Nimbus.

Керівник ЦОЗ додав, що серед особливостей цих штамів є те, що вони легше поширюються серед молоді та дітей у вигляді безсимптомних форм, але при цьому не спричиняють біль важкий перебіг захворювання.

Нагадаємо, що, за словами Даниленка, що вже другий рік поспіль саме в літній сезон епідеміологи спостерігають спалах захворюваності на коронавірусну інфекцію.

Однак, за його словами, якщо порівнювати ці дані з літом минулого року, коли також спостерігалося зростання рівня захворюваності, йшлося про значно вищі показники, і вони сягали 15 тис. хворих на тиждень.

