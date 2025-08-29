Американські хірурги вперше успішно прооперували немовлят із вродженими серцевими вадами.

Завдяки інноваційному підходу 19 дітей отримали клапани, які не лише прижилися, а й почали рости разом із серцем.

Часткова трансплантація серця: що відомо про новий метод

Лікарі дитячого кардіохірургічного центру Дьюцького університету у місті Дарем, у штаті Північна Кароліна, застосували новий кардіохірургічний метод — часткову трансплантацію серця: впродовж двох років (з 2022 до 2024) дітям пересаджували півмісяцеві клапани з донорських сердець.

Зараз дивляться

А щоб організм не відторгав тканини, маленьким пацієнтам давали лише один імунопрепарат — такролімус.

У дослідженні взяли участь 19 тримісячних немовлят із важкими вродженими вадами серця: 53% хлопчиків і 47% дівчаток.

Успіх операцій оцінювали за різними параметрами, зокрема, ускладненнями через імунотерапію, запаленнями, розміром та функціями пересаджених клапанів.

Аналіз даних показав, що пересаджені клапани працюють без серйозних ускладнень, а їхній розмір поступово збільшується.

Тобто у подальшому не потрібно встановлювати штучні клапани, які довелося б замінювати кожні кілька років.

Результати, опубліковані в журналі JAMA, сьогодні вже вважають проривом у дитячій кардіохірургії.

За прогнозами фахівців, новий метод може врятувати тисячі маленьких пацієнтів.

Нагадаємо також, що у США знайдено спосіб повертати до життя серця мертвих донорів без реанімації.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.