Випробування нового суперпрепарату – бакдростату – засвідчили, що він значно знижує небезпечно високий рівень артеріального тиску, попри на прийом ліків.

Лікарі вже встигли назвати нову таблетку проривом і тріумфом науки.

Новий препарат проти високого тиску: що відомо

У всьому світі понад 1,3 млрд людей страждають на гіпертонію. У половини з них підвищений тиск не контролюється або стійкий до існуючих методів лікування. Це значно підвищує ризик інфаркту, інсульту, захворювань нирок і передчасної смерті.

Повідомляється, що в дослідженні BaxHTN взяли участь 796 пацієнтів з 214 клінік по всьому світу.

Результати показали, що через 12 тижнів у пацієнтів, які приймали бакдростат, артеріальний тиск знизився приблизно на 9-10 мм рт. ст. більше, ніж у учасників, які приймали плацебо.

За словами вчених, це зниження досить значне, щоб знизити ризик серцево-судинних захворювань.

Приблизно у чотирьох з десяти пацієнтів, які приймали препарат – 1 мг (39,4%) або 2 мг (40%) один раз на день у формі таблеток – були досягнуті нормальні показники артеріального тиску в порівнянні з менш ніж двома з десяти (18,7%), які приймали плацебо.

Повідомляється, що для досягнення цього прориву знадобилися десятиліття досліджень.

Вчені пояснили, що на артеріальний тиск сильно впливає гормон альдостерон, який допомагає ниркам регулювати водно-сольовий баланс. В окремих людей вироблення альдостерону надмірне, що призводить до затримки солі і води в організмі.

Порушення регуляції альдостерону провокує підвищення артеріального тиску, який стає важко контролювати. Боротьба з цим порушенням була ключовою метою досліджень протягом багатьох років, але досі досягти цієї мети не вдавалося.

Новий препарат бакдростат успішно блокує вироблення альдостерону, безпосередньо впливаючи на цей фактор.

Джерело: The Guardian

