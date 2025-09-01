У Великій Британії зафіксували перший смертельний випадок від кашлюку: померла дитина, мати якої під час вагітності не отримала щеплення.

Перший смертельний випадок від кашлюку у Великій Британії: що відомо

За даними Агентства з охорони здоров’я Великої Британії (UKHSA), це перший смертельний випадок від кашлюку від початку 2025 року.

Минулого року через кашлюк померло 11 немовлят. Загалом з 2012 року, відколи у країні запровадили вакцинацію для вагітних, від кашлюку померло 33 немовляти, 27 з них були народжені матерями, які не мали щеплень.

— Цей трагічний випадок нагадує, наскільки небезпечною може бути хвороба для маленьких дітей. Вакцинація під час вагітності та в ранньому дитинстві — найкращий спосіб захистити немовлят, — наголосила заступниця директора UKHSA Гаятрі Амірталінгам.

За її словами, наразі рівень вакцинації серед вагітних жінок становить лише 72,6%.

А торік лише 91,9% п’ятирічних дітей отримали одну дозу вакцини MMR (проти кору, паротиту та краснухи), дві дози — 83,7%. Це найнижчі показники за понад десятиліття.

Уряд Великої Британії наголосив, що серйозно занепокоєний зростанням кількості антивакцинальних настроїв після пандемії Covid-19.

– Ми прагнемо виграти цю битву. Кампанії, які пояснюють переваги вакцинації та її безпечність, будуть продовжені. Крім того, з січня 2026 року Національна служба охорони здоров’я (NHS) рекомендуватиме щепити всіх маленьких дітей проти вітряної віспи, – наголосив міністр охорони здоров’я Стівен Кіннок.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, щороку вакцинація запобігає 3,5–5 млн смертей від таких захворювань, як дифтерія, правець, кашлюк, грип та кір.

Раніше повідомлялося, що в Україні оновлено Національний календар.

Джерело : ВВС

