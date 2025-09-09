Кількість хворих на Covid-19 зросла на третину – ЦГЗ про нові дані
В Україні знову зростає рівень захворюваності на Covid-19: за минулий тиждень кількість пацієнтів збільшилася на 32,3%.
Станом на 8 вересня 2025 року, було зафіксовано понад 14 тис. нових випадків, 21 з них – летальний.
Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України.
Захворюваність на Covid-19 в Україні
За офіційними даними, упродовж 36-го тижня 2025 року в Україні зареєстровано 14 414 нових випадків Covid-19, що на 32,3% більше, ніж тижнем раніше.
Хоча якщо порівнювати з епідситуацією минулого року, з 11 серпня до 7 вересня зареєстровано в 1,44 раза менше випадків захворювання, ніж за аналогічний період торік: 35 841 проти 51 728 відповідно.
Щодо появи нових субваріантів штаму Омікрон, за результатами тестів підтверджено чотири випадки Nimbus та 225 — Stratus.
Обидва варіанти швидко поширюються серед дітей і молоді, однак поки що немає доказів, що вони здатні спричинити важкий перебіг хвороби.
Інфікування нагадує вже відомі симптоми коронавірусу, хоча інколи пацієнти відчувають гострий біль у горлі та осиплість голосу.
Вакцинація як захист і профілактика
Вакцинація є найефективнішим способом захисту від Covid-19. В Україні щеплення безкоштовні.
Більшість невакцинованих можуть отримати одну дозу, а людям із груп ризику (старші 60 років, вагітні, пацієнти з хронічними хворобами, працівники освіти та медицини) рекомендують раз на 6-12 місяців робити додаткові щеплення.
Станом на 31 серпня 2025 року в Україні вже проведено 36 млн щеплень:
- понад 16,4 млн людей отримали одну дозу;
- понад 15,5 млн – дві дози;
- понад 3,4 млн – перший бустер;
- понад 583 тис. – другий бустер.
Медики рекомендують також дотримуватися базових правил профілактики: носити маски в громадських місцях, мити руки, дезінфікувати поверхні та залишатися вдома за появи перших симптомів.