В Україні знову зростає рівень захворюваності на Covid-19: за минулий тиждень кількість пацієнтів збільшилася на 32,3%.

Станом на 8 вересня 2025 року, було зафіксовано понад 14 тис. нових випадків, 21 з них – летальний.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України.

Захворюваність на Covid-19 в Україні

За офіційними даними, упродовж 36-го тижня 2025 року в Україні зареєстровано 14 414 нових випадків Covid-19, що на 32,3% більше, ніж тижнем раніше.

Хоча якщо порівнювати з епідситуацією минулого року, з 11 серпня до 7 вересня зареєстровано в 1,44 раза менше випадків захворювання, ніж за аналогічний період торік: 35 841 проти 51 728 відповідно.

Щодо появи нових субваріантів штаму Омікрон, за результатами тестів підтверджено чотири випадки Nimbus та 225 — Stratus.

Обидва варіанти швидко поширюються серед дітей і молоді, однак поки що немає доказів, що вони здатні спричинити важкий перебіг хвороби.

Інфікування нагадує вже відомі симптоми коронавірусу, хоча інколи пацієнти відчувають гострий біль у горлі та осиплість голосу.

Вакцинація як захист і профілактика

Вакцинація є найефективнішим способом захисту від Covid-19. В Україні щеплення безкоштовні.

Більшість невакцинованих можуть отримати одну дозу, а людям із груп ризику (старші 60 років, вагітні, пацієнти з хронічними хворобами, працівники освіти та медицини) рекомендують раз на 6-12 місяців робити додаткові щеплення.

Станом на 31 серпня 2025 року в Україні вже проведено 36 млн щеплень:

понад 16,4 млн людей отримали одну дозу;

понад 15,5 млн – дві дози;

понад 3,4 млн – перший бустер;

понад 583 тис. – другий бустер.

Медики рекомендують також дотримуватися базових правил профілактики: носити маски в громадських місцях, мити руки, дезінфікувати поверхні та залишатися вдома за появи перших симптомів.

