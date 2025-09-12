Фахівці Центру дитячої медицини (Львівська обласна дитяча лікарня Охматдит) провели успішну кохлеарну імплантацію дитині з двобічною сенсоневральною втратою слуху. Це вже 15-та така операція з 2022 року.

Вже через місяць дівчинці підключать зовнішню частину імпланта і вона почує перші звуки у своєму житті.

Операція з відновлення слуху: що відомо

Як розповіли у львівському Охматдиті, Олександрі з Рівненської області лише рік і два місяці.

Уже в три місяці батьки помітили, що донька не реагує на звуки. Сімейний лікар направив дитину до сурдолога, який поставив діагноз – двостороння сенсоневральна втрата слуху.

Побачивши в соцмережах інформацію про успішні втручання у львівському Охматдиті, батьки відразу звернулися до цієї лікарні. Після обстежень Олександру підготували до операції.

Кохлеарну імплантацію виконав керівник Клініки дитячої отоларингології Федір Юрочко в команді з анестезіологом Мар’яною Прокопчук і операційною медсестрою Надією Гуняк.

Операція минула успішно.

Кохлеарна імплантація – це хірургічна операція з відновлення слуху, під час якої у равлик внутрішнього вуха імплантується електронний пристрій (кохлеарний імплант).

Цей прилад обходить пошкоджені слухові клітини і безпосередньо стимулює слуховий нерв, передаючи звукові сигнали в мозок.

Імплант призначений для людей з важкою і глибокою сенсоневральною туговухістю, коли слухові апарати виявляються неефективними.

