У Львові завдяки операції однорічна дівчинка почує перші звуки у своєму житті
Фахівці Центру дитячої медицини (Львівська обласна дитяча лікарня Охматдит) провели успішну кохлеарну імплантацію дитині з двобічною сенсоневральною втратою слуху. Це вже 15-та така операція з 2022 року.
Вже через місяць дівчинці підключать зовнішню частину імпланта і вона почує перші звуки у своєму житті.
Операція з відновлення слуху: що відомо
Як розповіли у львівському Охматдиті, Олександрі з Рівненської області лише рік і два місяці.
Уже в три місяці батьки помітили, що донька не реагує на звуки. Сімейний лікар направив дитину до сурдолога, який поставив діагноз – двостороння сенсоневральна втрата слуху.
Побачивши в соцмережах інформацію про успішні втручання у львівському Охматдиті, батьки відразу звернулися до цієї лікарні. Після обстежень Олександру підготували до операції.
Кохлеарну імплантацію виконав керівник Клініки дитячої отоларингології Федір Юрочко в команді з анестезіологом Мар’яною Прокопчук і операційною медсестрою Надією Гуняк.
Операція минула успішно.
Кохлеарна імплантація – це хірургічна операція з відновлення слуху, під час якої у равлик внутрішнього вуха імплантується електронний пристрій (кохлеарний імплант).
Цей прилад обходить пошкоджені слухові клітини і безпосередньо стимулює слуховий нерв, передаючи звукові сигнали в мозок.
Імплант призначений для людей з важкою і глибокою сенсоневральною туговухістю, коли слухові апарати виявляються неефективними.
Джерело: Центр дитячої медицини
Фото: Центр дитячої медицини