У Британії 44-річний лікар-анестезіолог під час хірургічного втручання, коли пацієнт перебував під наркозом, на вісім хвилин усамітнився з медсестрою в іншій палаті, щоб вступити з нею в інтимні стосунки. Після цього він повернувся і завершив операцію.

Як повідомляє ВВС, колега медичних працівників застала їх у “компрометувальній позиції”.

Інтим під час операції: що відомо

Інцидент стався у вересні 2023 року в лікарні Теймсайд у Великому Манчестері. Про нього стало відомо під час слухання на генеральній медичній раді (GMC) про придатність анестезіолога до практики.

Відомо, що Сухаїл Анжум повернувся до Пакистану, але подав заявку на відновлення роботи у Великій Британії.

Під час слухання лікар не заперечував доказів проти нього і визнав свою поведінку “ганебною”.

За словами самого анестезіолога, йому потрібна “перерва для відпочинку”, і він попросив колегу-медсестру простежити за станом пацієнта.

– Можна сказати, що пацієнту не завдали ніякої шкоди через відсутність лікаря в операційній, і процедура пройшла без подальших інцидентів, – заявив представник GMC Ендрю Моллой.

Анжум визнав, що його дії могли поставити здоров’я пацієнта під загрозу, і пообіцяв, що після відновлення своєї кар’єри в Британії подібної помилки більше не повторить.

За його словами, інцидент стався після “стресового періоду” для його сім’ї, коли він і його дружина не могли “налагодити стосунки як подружжя” після передчасного народження дочки.

Джерело : BBC Україна

