В Індії спалах рідкісної інфекції, що вражає мозок: 19 людей померло
Штат Керала на півдні Індії потерпає від спалаху рідкісної інфекції центральної нервової системи — первинного амебного менінгоенцефаліту.
Від небезпечної хвороби у 2025 році вже померло 19 людей, три летальних випадки, зокрема тримісячної дитини, зафіксували протягом останнього місяця.
Спалах хвороби, яка “пожирає мозок”, в Індії: що відомо
За офіційними даними, від початку року у південному штаті Індії Керала зареєстровано близько 69 випадків первинного амебного менінгоенцефаліту, 19 з них є летальними.
Лише за останній місяць хвороба забрала життя трьох людей, зокрема тримісячної дитини.
Міністр охорони здоров’я штату Віна Джордж повідомила, що на відміну від минулого року, коли хвороба була пов’язана з певними джерелами води, нині йдеться тільки про ізольовані випадки, що ускладнює епідеміологічні розслідування.
Для боротьби з інфекцією влада розпочала хлорувати колодязі, резервуари та громадські місця для купання, а також проводити для населення інформаційні кампанії.
Небезпечну хворобу викликає Naegleria fowleri, відома як амеба, що “пожирає мозок”.
Зазначається, що вона вражає центральну нервову систему після купання у прісних водоймах.
Симптоми прогресують дуже швидко, а рівень виживання не перевищує 3%.
Проте завдяки новим методам тестування й лікування у Кералі цей показник вдалося підвищити до 24%. У 2024 році було зафіксовано 36 випадків і 9 смертей.
— Зміна клімату, що підвищує температуру води, та спека, яка спонукає більше людей купатися у водоймах, імовірно, збільшують ризик інфікування, — йдеться в урядовому документі.