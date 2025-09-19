В Індії лікарі борються за життя 20-денної дівчинки, яку поховали живцем. Дитину дивом виявив пастух, який виводив кіз на пасовище: він почув тихий дитячий плач з-під насипу землі.

Підійшовши ближче, чоловік помітив маленьку ручку, що стирчала з бруду. Місцеві жителі викликали поліцію, і правоохоронці швидко викопали дитину.

Немовля поховали живцем: що відомо

Інцидент стався в районі Шахджаханпур, в найгустонаселенішому штаті країни.

Дитина зараз перебуває у відділенні інтенсивної терапії для новонароджених.

– Коли її привезли, вона була вся в бруді і ледь дихала. Земля потрапила в рот і ніздрі, у дитини була гіпоксія. Її покусали комахи, можливо навіть тварина, – розповів директор лікарні Раджеш Кумар.

За словами медиків, через добу стан дівчинки трохи покращився, але незабаром знову погіршився через інфекцію.

Команда лікарів, зокрема пластичного хірурга, робить все можливе, щоб врятувати життя дитини.

– Прогноз важкий, але ми боремося за неї, – додав лікар.

Повідомляється, що підозрювані поки не встановлені. Однак в Індії подібні випадки не рідкість.

Давня традиція, коли сини завжди кращі, призводить до того, що дівчаток в країні набагато менше, ніж хлопчиків, а небажані новонароджені часто стають жертвами жорстоких обрядів і забобонів.

Джерело : BBC Україна

