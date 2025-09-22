Уряд подав до Верховної Ради законопроєкт про біобезпеку та біозахист.

Це перший комплексний документ, який встановлює єдині правила роботи з біологічними матеріалами, небезпечними для здоров’я людей, тварин та довкілля.

Законопроєкт про біобезпеку: що відомо

22 вересня 2025 року уряд України схвалив та передав до Верховної Ради законопроєкт про біобезпеку та біозахист.

Він спрямований на створення сучасної системи біологічної безпеки та захисту, що відповідатиме європейським та міжнародним стандартам.

Це дозволяє комплексно, на рівні держави, підвищити готовність медичних служб та лабораторної мережі до епідемій і біологічних загроз.

– В Україні наразі немає єдиного комплексного закону, який враховував би оновлені алгоритми дій, міжнародні стандарти та протоколи щодо безпечного поводження з біологічними матеріалами, – зазначають у МОЗ.

Йдеться про зберігання, транспортування та використання мікроорганізмів, зокрема тих, які можуть становити небезпеку для здоров’я українців.

Новий документ передбачає:

впровадження оновлених стандартів роботи та безпеки у лабораторіях;

алгоритми дій у разі поширення небезпечних збудників;

контроль за імпортом і використанням біологічних матеріалів;

створення єдиної системи управління біологічними ризиками;

формування державного реєстру суб’єктів, які працюють з біологічними агентами;

розмежування відповідальності органів влади у сфері біобезпеки.

Документ розроблено на виконання рішення РНБО від 23 березня 2021 року щодо посилення національної безпеки в екологічній сфері.

Ухвалення закону наближає Україну до стандартів ЄС і робить країну більш захищеною від природних та штучних біологічних загроз.

Ключовим принципом законопроєкту є підхід Єдине здоров’я, який враховує взаємозв’язок між людьми, тваринами, рослинами та довкіллям.

Це дає змогу своєчасно реагувати на зоонозні інфекції, антибіотикорезистентність, транскордонні та трансмісивні загрози.

Джерело : МОЗ

