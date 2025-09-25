В Україні створено Національну організацію з верифікації лікарських засобів.

Метою нової структури є боротьба з фальсифікованими медикаментами та впровадження сучасних механізмів контролю обігу препаратів відповідно до вимог законодавства ЄС.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Національна організація з верифікації лікарських засобів: що відомо

18 вересня 2025 року в Україні відбулися установчі збори засновників нової структури – Національної організації з верифікації лікарських засобів.

Подібна інституція створюється в нашій державі вперше, за зразком аналогічних організацій у країнах ЄС.

Під час засідання представників фармацевтичного сектору та МОЗ було ухвалено рішення про створення нової організації, затверджено її статут і розмір статутного капіталу, сформовано керівництво та оголошено конкурс на посаду виконавчого директора.

– Верифікація лікарських засобів з 2Д-кодуванням стала основним рішенням для багатьох розвинених країн світу для того, щоб виявити фальсифіковані лікарські засоби, які вже наявні на ринку, та запобігти цьому надалі, – зазначила заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

За її словами, цей крок не лише покращить контроль за обігом і якістю медикаментів в Україні та захистить здоров’я громадян, а й наблизить до стандартів європейського законодавства.

