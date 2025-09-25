У Великій Британії за допомогою нового методу генної терапії вперше успішно зупинили прогресування хвороби Гантінгтона – спадкової патології, що руйнує клітини мозку. Метод показав 75% ефективності.

Новий метод лікування хвороби Гантінгтона: що відомо

Хвороба Гантінгтона – це спадкове захворювання, яке поступово руйнує клітини мозку і поєднує симптоми деменції, хвороби Паркінсона і розладів рухових нейронів.

Перші симптоми хвороби Гантінгтона з’являються у віці 30 або 40 років і зазвичай призводять до летального результату протягом двох десятиліть.

За словами вчених, результати нового дослідження вразили: прогресування хвороби вдалося уповільнити на 75%.

Це означає, що погіршення, яке зазвичай настає за рік, тепер розтягнеться на чотири роки, даючи хворим додаткові роки повноцінного життя.

Новий метод лікування – це тип генної терапії, який проводиться протягом 12-18 годин делікатної операції на мозку.

У випробуванні взяли участь 29 пацієнтів.

Через три роки після операції вчені зафіксували в середньому 75% уповільнення прогресування хвороби за комплексним показником, що враховує когнітивні та рухові функції, а також здатність до самостійного життя.

Крім того, результати демонструють захист клітин мозку. Зокрема, рівень нейрофіламентів у спинномозковій рідині – маркер відмирання клітин – замість очікуваного зростання став на третину нижчим, ніж на початку дослідження.

Зазначається, що лікування, ймовірно, коштуватиме дуже дорого. Однак для людей, яких хвороба Гантінгтона вражає у розквіті сил, воно дарує надію.

Джерело : BBC Україна

