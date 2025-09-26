У США жінки масово заморожують яйцеклітини, але не поспішають їх використовувати — дослідження
Дедалі більше американських жінок заморожує власні яйцеклітини, проте лише 6% згодом використовує репродуктивний матеріал.
Про це свідчать результати нового дослідження, опубліковані в American Journal of Obstetrics and Gynecology.
Тенденції щодо заморожування яйцеклітин у США
У США зростає популярність заморожування яйцеклітин як спосіб відтермінувати материнство.
Виявляється, за останні сім років кількість таких процедур зросла майже в чотири рази — з 4,1 тис. у 2014 році до понад 16 тис. у 2021-му.
Однак парадокс у тому, що лише 6% жінок згодом погодилися використати свій репродуктивний матеріал.
Також було встановлено, що раніше до цієї процедури вдавалися переважно після 35 років, наприклад, серед 38–42-річних цей показник сягнув майже 8%.
Однак відтепер тенденція дещо інша, більшість пацієнток хоче заморозити яйцеклітини приблизно до 34-35 років.
— Заморожування яйцеклітин стало інструментом свободи для багатьох жінок. Тепер вони можуть самостійно вирішувати, коли готові стати мамами, і не хвилюватися, що час працює проти них, — пояснює доктор Ліндсі Кронер, одна з авторок дослідження.
За її словами, молоді дівчата відкладають плани створити родину заради навчання, кар’єри та особистих цілей.
Втім, з віком шанси завагітніти та мати здорову дитину у них такі ж високі, як і при штучному заплідненні.
Вчені зазначають, що збереження яйцеклітин може бути доволі перспективним варіантом. Тож цілком можливо, що з часом відсоток їх використання значно зросте.